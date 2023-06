Générosité – L’argent américain coule à flots pour l’Ukraine

Conformément à une délégation de pouvoir du président Biden, le secrétaire d’État Antony J. Blinken autorise un prélèvement pour l’Ukraine, qui fournira pour 500 millions de dollars d’armes et d’équipements américains provenant des stocks du ministère de la Défense.

« Ce programme d’assistance à la sécurité soutiendra les opérations de contre-offensive en cours de l’Ukraine avec des équipements directement adaptés aux besoins de l’Ukraine sur le champ de bataille aujourd’hui », lit-on dans un communiqué du département d’État.

Cette série d’assistance comprend des véhicules Bradley et Stryker, des munitions supplémentaires pour les systèmes de défense aérienne, l’artillerie et des systèmes de lance-roquettes multiples, des armes antichars, des missiles anti-radiations, des munitions aériennes de précision et d’autres ressources essentielles pour renforcer la capacité de survie des forces ukrainiennes sur le champ de bataille, les aider à reprendre le territoire souverain de l’Ukraine et à défendre leurs concitoyens, précise la même source.

Article19.ma