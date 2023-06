Événement – Le Maroc abrite la 3ème Conférence Internationale sur l’Eau et le Climat, les 6 et 7 juillet à Fès

Le Maroc abrite la 3ème Conférence Internationale sur l’Eau et le Climat (3ème CIEC) à Fès, sous le thème « La gestion de bassin : clé pour l’adaptation et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable ».

Sous le haut patronage royal, cet événement aura lieu les 6 et 7 juillet 2023 à Fès au Mariott Jnan Palace. Il est co-organisé par le Ministère de l’Equipement et de l’Eau du Royaume du Maroc (MEE), le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), et le Conseil Mondial de l’Eau (CME), selon un communiqué rendu public, ce mardi.

L’objectif principal: débattre et échanger autour de la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)et de mettre en exergue les différentes expériences internationales en la matière afin de répondre aux défis posés par le changement climatique, précise le communiqué.

Ainsi, cette rencontre internationale sera l’occasion de mettre à l’honneur les organismes de bassins comme des acteurs clés dans tous les aspects de la gestion des ressources en eau.

La 3ème CIEC sera marquée par une représentation politique forte à la cérémonie d’ouverture ainsi qu’à la session Ministérielle, et par la participation d’experts internationaux dans ses différentes sessions.

Par ailleurs, « un signal fort sera donné à la communauté internationale de l’eau et du climat sur la nécessité de doubler les efforts pour la mise en place de la GIRE au niveau des bassins, comme outil d’adaptation au changement climatique », ajoute le communiqué.

Sont attendus à cet évènement près de 500 participants issus de différents pays. Ils débattront durant deux jours, autour de cinq thématiques clés, à savoir :

l’innovation et technologies pour l’économie de l’eau

la gestion des eaux souterraines

la gouvernance de l’eau

la mobilisation des ressources en eau

les engagements par et pour les bassins

« Ces thématiques sont déclinées du discours royal du 14 octobre 2022, à l’occasion de l’ouverture de la 2ème année législative de la 11-ème législature, qui a accordé une importance majeure aux défis Hydriques auxquels le Maroc fait face », affirme-t-on.

A noter que la 1ère et la 2ème CIEC ont eu lieu respectivement à Rabat en 2016 et à Marseille en 2017.

Article19.ma