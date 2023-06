Politique – Ouahbi défend « la réforme du Code pénal » et salue « la cohésion » au sein du gouvernement

Alors que le chantier en cours de la réforme du Code pénal a relancé les querelles entre progressistes et conservateurs, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a révélé dans une interview accordée à Al3omk, que “le texte du nouveau Code est déjà prêt au niveau de son département, mais qu’il n’entrera en vigueur qu’après la détermination de l’état de préparation de la loi de procédure pénale”.

Ce processus requiert également que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Secrétariat général du gouvernement, soient informés du contenu du texte, explique Ouahbi, indiquant que le Code pénal servira la justice et le citoyen, et non pas pour l’instrumentalisation politique ou la simulation de victoires imaginaires, ou une analyse malavisée et perverse des propos.

« J’exprime mes convictions et je défendrai ma position de responsabilité du contenu du Code pénal, mais la décision finale appartient au gouvernement », a insisté le ministre de la Justice.

Concernant le nouveau concours d’accès à la profession d’avocat, prévu le 9 juillet prochain, Ouahbi a rappelé qu’il y avait une directive du Chef de Gouvernement sur recommandation du Médiateur du Royaume, mais la décision politique ou plutôt administrative reste au ministre médiateur.

Questionné sur le nombre élevé des candidats aux concours comparé aux nombre de postes à pourvoir, et cela ne reflétait pas une crise de chômage, le ministre a admis que le marché de l’emploi connaît actuellement plusieurs “problèmes”, mais a estimé qu’offrir un emploi à une personne est un “gain”. “Le nouveau concours est une occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes marocains”, a-t-il dit.

+ « Les citoyens préfèrent les résultats concrets au lieu des discours politiques »+

S’agissant des modalités du concours, auquel 46.898 candidats ont été présélectionnés, Ouahbi a révélé que la réussite dépendra de la moyenne obtenue, et l’examen se déroulera dans les mêmes conditions et procédures (examen écrit, examen oral…) que le précédent concours de décembre 2022, et dont les résultats avaient provoqué une polémique sur fond d’allégations de “favoritisme et de “manque de transparence”.

“Une commission a été désignée avec le Médiateur du Royaume pour superviser le nouveau concours, tout en sachant que les résultats du concours précédent seront pris en compte et ce sont des droits acquis sans préjudice”, a affirmé le ministre de la Justice.

Ouahbi a en outre indiqué que le concours d’accès à la profession d’avocat de 2024 sera différent en termes de forme et de procédures, et sera organisé dans le cadre du futur Institut des métiers d’avocat, qui sera créé en vertu d’une nouvelle loi.

À ce propos, il a noté que qu’une série de propositions sont actuellement à l’étude avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, avec comme objectif de promouvoir et booster les secteurs des barreaux, de la justice et de la magistrature, à partir des facultés de droit de l’Université marocaine, conformément aux différentes formes de développement dans ces secteurs, qui nécessitent des méthodes innovantes et créatives dans le traitement et la gestion.

Par ailleurs, le ministre de la Justice a “salué” le travail gouvernemental et l’”harmonie remarquable et effective” entre les composantes de la majorité gouvernementale qui travaillent avec “diligence”, et dans le “calme”, préférant le “langage du travail et de la réalisation à celui de la propagande et autres”.

“Et si le moment est venu pour que le gouvernement s’exprime auprès des citoyens marocains, ces derniers préfèrent les résultats concrets au lieu des discours politiques comportant plus de promesses que de travail, et afin de ne pas sous-estimer l’effort de quiconque et pour être honnête, tous les ministres travaillent de manière responsable et réalisent des résultats très satisfaisants dans leurs champs d’activité, principalement les domaines liés à la vie quotidienne des citoyens ». a conclu Ouahbi.

Article19.ma