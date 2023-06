Insolite – Le drapeau LGBT brandi à Casablanca, lors d’une manif féministe

Une première au Maroc. Le drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT, a fait son apparition ce dimanche 25 janvier 2023 lors d’un sit-in féministe à Casablanca.

Sortis pour réclamer la réforme de la Moudawana et du Code pénal pour plus d’égalité femme-homme, les organisateurs ont été surpris de voir un des manifestants brandir le drapeau Gay, et n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement vis-à-vis de cet acte « insolite ».

Sur une vidéo du site arabophone Hespress, la personne en question présente au premier rang du sit-in a été rappelé à l’ordre par les organisateurs ne lui demandent de retirer le drapeau LGBT et de quitter les lieux, tout en lui assurant la protection contre une éventuelle agression.

+ L’homosexualité est pénalisée au Maroc+

Les organisateurs du sit-in ont refusé de commenter l’incident, insistant que leur mobilisation vise à défendre les libertés individuelles et l’égalité entre les sexes dans la Moudawana et le Code pénal.

À noter, l’homosexualité est pénalisée au Maroc. Selon l’article 489 du Code pénal, “est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe”.

Selon les résultats d’un sondage réalisé par Sinergia en avril 2022, 77% des Marocains interrogés 77% refusent d’avoir des personnes homosexuelles parmi leurs amis ou dans leur famille, alors que seuls 14% ont indiqué accepter des personnes ayant des orientations homosexuelles dans leur entourage

Pour rappel, le drapeau LGBT est composé de 6 bandes de couleur : rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Ces couleurs représentent respectivement la vie, la guérison, le soleil, la nature, l’harmonie et enfin, l’espoir.

Article19.ma