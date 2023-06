Histoire de parking – La police interpelle 16 individus pour actes « d’extorsion » et « de menaces » à Meknès

Les éléments de la Brigade régionale de la police judiciaire (BNPJ) de Fès ont procédé, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation, samedi à Meknès, de 16 individus, âgés de 25 à 52 ans, pour leur implication présumée dans des actes d’extorsion et de menaces de commettre des crimes et délits contre les personnes et les biens.

Les suspects, la plupart aux antécédents judiciaires, ont été interpellés lors d’opérations sécuritaires menées simultanément dans plusieurs quartiers de Meknès, pour leurs liens présumés avec des réseaux criminels impliqués dans l’extorsion et la menace des citoyens, en les délestant de sommes d’argent au niveau de la gare routière de la ville qu’ils utilisent pour leurs déplacements, précise-t-on de même source.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause auraient exploité des parkings illégaux pour l’extorsion de conducteurs et professionnels du transport routier qu’ils détestaient de sommes d’argent sans motif légal, a rapporté la MAP, citant des sources sécuritaires.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, ajoute la même source.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale et de la DGST pour lutter contre les réseaux criminels s’activant dans des opérations d’extorsion, de vol, de trafic de drogues et d’escroquerie à Meknès, selon le mode opératoire dit “Ztata”, conclut-on de même source.

