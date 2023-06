Focus – Prigojine, chef du groupe Wagner met fin à sa rébellion contre Poutine et cherche « un abri » en Biélorussie

Le maître du Kremlin a semble-t-il oublié la sagesse : «Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge ! ». Et pour cause, Poutine s’est cru « protégé », dit-on, par le fait que les élites russes détestaient Evguéni Prigojine. Grave erreur, car ce dernier vient de déstabiliser le leader russe et de semer la confusion autour de lui, suite à un coup de force qui a pris de court les observateurs les plus avertis.

Ainsi, les combattants du groupe paramilitaire, qui avaient pris samedi matin le contrôle du quartier général de l’armée russe à Rostov (sud-ouest), menaçant de marcher sur Moscou sous les ordres de leur chef, Evguéni Prigojine, ont finalement décidé de quitter la ville, a annoncé dimanche le gouverneur régional.

« La colonne du groupe Wagner a quitté Rostov et s’est dirigée vers ses camps », a indiqué Vassili Goloubev sur Telegram, sans donner plus de détails.

“Evguéni Prigojine partira finalement en Biélorussie voisine, et ne fera pas face à des poursuites”, a déclaré le Kremlin samedi.

+ Médiation réussie du président bélarusse Alexandre Loukachenko +

Un accord a été trouvé entre les deux parties pour mettre fin à cette crise, probablement la plus grave pour le président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir pour la première fois en 2000.

D’après Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, ni Evguéni Prigojine ni les hommes qui l’ont rejoint “ne seront poursuivis pour rébellion armée”. Et d’ajouter que “les combattants de son groupe Wagner qui n’ont pas pris part au soulèvement se verront proposer des contrats par le ministère de la Défense.”

Cette désescalade intervient alors que le président bélarusse Alexandre Loukachenko est intervenu pour mener une médiation entre son homologue russe et le chef de Wagner. Ce dernier, qui avait promis la veille « de libérer le peuple russe » en lançant ses troupes vers Moscou, a finalement fait machine arrière afin d’éviter de faire couler le « sang russe”.

Les forces de Wagner s’étaient approchées samedi à moins de 400 km de Moscou, après s’être notamment emparées dans la matinée du quartier général de l’armée russe à Rostov (sud-ouest), centre névralgique des opérations en Ukraine, sous les acclamations de dizaines d’habitants scandant « Wagner, Wagner! ».

+ Un ex prisonnier de droit commun sanguinaire +

Pour rappel, comme Frankenstein, le monstre fabriqué par Poutine a déchiré les liens qui l’unissaient à son maître et a essayé de l’éliminer mais sans succès.

Prigojine, l’ancien détenu de droit commun qui en sortant de prison deviendra un marchand de hot dogs puis chef cuistot du maître du Kremlin avant de se lancer en 2014 dans l’aventure du groupe de mercenaires Wagner. Groupe qui opère en Syrie, Libye, Mali et Centre Afrique avant de réapparaître sur le front russo-ukrainien.

À son palmarès, des exécutions sauvages de nombreux déserteurs russes en les frappant sur la tête avec une masse.

La question qu’a posé de nombreux experts européens et américains en abordant ce dimanche soir la rébellion du groupe Wagner : « Quel sort réservera Poutine à son ancien ami Prigojine ? », sachant que le président russe a un tempérament qui ne pardonne jamais quand son pouvoir est mis en cause. Nombreux assassinats d’opposants ou de simples journalistes trop critiques sont souvent évoqués et mis sur le compte de Poutine et ses sbires.

Article19.ma