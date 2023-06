Culture – L’IRCAM célèbre le 19è anniversaire de l’homologation ISO de la graphie Tifinaghe

L’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a célébré, vendredi à Rabat, le 19ème anniversaire de l’homologation de la graphie Tifinaghe par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), sous le signe « Tifinaghe : conjugaison de l’innovation et du patrimoine ».

La célébration de cet anniversaire, organisé par le Centre d’études informatiques et des systèmes d’information et de communication de l’IRCAM, vise à mettre en avant les effort et les réalisations de l’Institut durant deux décennies dans le domaine de la numérisation de l’Amazighe, ainsi que les démarches entreprises pour l’insertion du Tifinaghe dans l’univers numérique.

+ Une graphie « simple et fonctionnelle » +

Dans une allocution à cette occasion, le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a indiqué que la graphie Tifinaghe constitue une écriture phonétique ancienne, notant que cette graphie a la particularité d’être « simple et fonctionnelle ».

Il a relevé que le Tifinagh représente également un moyen de préservation de la mémoire et de l’histoire Amazighe, soulignant que cette langue est parvenue à résister aux aléas du temps, contrairement à de nombreuses autres langues, aujourd’hui disparues.

M. Boukous s’est dit en outre fier des efforts consentis par l’IRCAM et des chercheurs afin de donner vie à la graphie Tifinaghe, appelant à continuer à l’enseigner aux jeunes générations afin de préserver la langue et la culture Amazighe.

+ Un tournant dans l’histoire de la langue et de la culture Amazighe +

La directrice du Centre d’études informatiques et des systèmes d’information et de communication de l’IRCAM, Siham Boulaknadel, a indiqué, pour sa part, dans une déclaration à la MAP, que l’inclusion du codage de la graphie Tifinagh dans l’UNICODE a marqué un tournant, non seulement dans l’histoire du Tifinagh, mais dans l’histoire de la langue et de la culture Amazighe.

Cette inclusion a permis de réaliser plusieurs exploits numériques, comme le dictionnaire amazighe, le correcteur automatique et la base de données terminologiques, explique la responsable, ajoutant que ces réalisations ont permis de traiter l’Amazighe de manière automatisée, et le cas échéant, de l’apprendre et de l’enseigner.

Mme Boulaknadel a rappelé, dans ce sens, que l’homologation ISO du Tifinagh a permis à l’Amazighe d’assurer une transition de langue orale du patrimoine matériel et immatériel à une langue développée et présente dans le domaine technologique, notant que l’IRCAM travaille actuellement sur des ressources numériques permettant le traitement automatisé de la langue amazighe et par conséquent une présence dans l’espace numérique.

L’IRCAM célèbre aux côtés des passionnés de la culture Amazighe le 24 juin de chaque année l’homologation de la graphie Tifinaghe par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), qui permet notamment son encodage de manière normalisée et son adoption par les fabricants d’équipements et les développeurs de logiciels informatiques.

Article19.ma