Portrait – Qui est Abderrahmane Naji, le nouveau Directeur de la chaîne Al Maghribya ?

Qui est Abderrahmane Naji, que le PDG Fayçal Laraichi a nommé cette semaine, Directeur de la chaîne Al Maghribiya, chargé de la coordination de l’information télévisuelle à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) à Rabat ?

Selon une biographie publiée par meer.com, Naji a débuté à la SNRT en 2007 comme secrétaire de rédaction du journal télévisé et coordinateur chargé des échanges d’images entre la SNRT et l’Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) d’un côté, et l’Union européenne de radiodiffusion (UER) et l’Union africaine de radiodiffusion (AUB), de l’autre.

En 2009/2010, lors d’un séjour professionnel à Genève, Naji a occupé le poste de rédacteur en chef, « responsable de l’égalité des sexes et de la consultation de l’actualité » au projet Euromednews.

Par ailleurs, il a été chargé en parallèle de la rédaction et la traduction de textes, de l’anglais vers l’arabe et le français, ainsi que de leur révision.

+ Un parcours polyvalent +

Né en 1983 à M’Hamid El Ghizlane, province de Zagora, Naji est titulaire d’un master en journalisme & communication. Il a étudié la linguistique anglaise à l’Université Cadi Ayad de Marrakech, et a obtenu un diplôme en communication et un autre en gestion informatique.

En 2006, Naji a décroché un certificat d’enseignement supérieur de la prestigieuse université Cambridge, en Angleterre.

Après son passage au Centre américain des langues à Marrakech, puis au magazine Last Exit, Naji s’est installé définitivement à Rabat.

Tout au long de sa carrière, Naji travaille sans relâche en vue de consolider la présence de l’image du Maroc sur les plateformes médiatiques internationales, et ce à travers un échange quotidien d’informations télévisuelles avec les chaînes du monde entier.

Membre de comité éditorial de l’UER de 2015 à 2021, Naji compte à son actif de nombreuses récompenses, à savoir, « le prix du meilleur coordinateur de l’information de l’ASBU » et « le prix du meilleur coordinateur de l’information avec l’union européenne de la radiodiffusion » en 2017. À cette occasion, la SNRT a été sacrée du prix du meilleur contributeur de l’information de l’Union de la Radiodiffusion en Afrique.

Naji est marié et père de trois enfants.

Article19.ma