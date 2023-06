Israël / Monde arabe – Les jeunes au Maroc, Émirats arabes unis et en Égypte «soutiendraient » la paix avec Israël (Sondage)

Les jeunes au Maroc, aux Émirats arabes unis et en Égypte sont favorables à la normalisation des relations de leurs nations avec Israël, selon l’enquête sur la jeunesse arabe 2023 menée par ASDA’A BCW, une agence de relations publiques à Dubaï.

Selon le site d’information jpost.com, au Maroc, 50% des jeunes « soutiennent fortement » ou « soutiennent quelque peu » les relations avec Israël, le pourcentage parmi les jeunes émiratis et égyptiens atteignant 75% et 73%, respectivement, au Bahreïn, 53 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient « fortement opposées » ou « plutôt opposées » à la normalisation des relations avec Israël.

Il est à noter que les pays d’origine des personnes interrogées ont signé les Accords d’Abraham, une série de déclarations conjointes de normalisation entre Israël et d’autres pays du Moyen-Orient. Cependant, la perception d’Israël est encore majoritairement négative dans le monde arabe.

(…) The ASDA'A BCW #ArabYouthSurvey:

The #US continues to be the most influential in the #MENA region, by far, ahead of the: #UAE, #KSA, #Israel and #Russia. #AYS #Survey #Dubai pic.twitter.com/aJ8NXztYO9

— Mazen HAYEK (@HayekMG) June 20, 2023