La « gestion catastrophique » du dossier de la Samir toujours au cœur du débat public

Dans un récent entretien accordé à TelQuel, Mehdi Mezouari, étoile montante de l’USFP, a jeté un pavé dans la mare au sujet de la fermeture de la raffinerie la Samir à Mohammedia en affirmant : « Toute la gestion du dossier par les responsables publics a été catastrophique, et ce de puis le gouvernement Benkirane. J’ai été le premier responsable politique à poser la question au parlement, j’avais même demandé l’ouverture de commissions d’en-quête. »

Et d’ajouter dans une allusion à la ministre de l’Énergie Leila Benali: « Le plus catastrophique, c’est gérer un dossier qu’on ne connaît pas. Être lauréat de telle ou telle école n’est jamais une preuve d’excellence. C’est valable aussi bien dans le secteur de l’énergie que dans d’autres sec-teurs. Pour le cas de la Samir, nous observons une gestion froide et rigide qui tue le fond du dossier. Mohammedia est aujourd’hui morte parce qu’on a tué un poumon de cette ville, mais aussi un poumon stratégique de l’énergie nationale. »

Du côté du ministère de l’Énergie, Mme Benali n’a pas réagi à « la provocation » de l’ex député de l’opposition et préfère s’occuper d’autre chose, semble-t-il.

Article19.ma