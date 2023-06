Vidéo / Drame – Triste fin pour le submersible ‘Titan’ et ses 5 passagers au fond de l’océan, près de l’épave du Titanic

Accident. Les cinq passagers du submersible ‘Titan’ sont morts dans l’implosion du petit sous-marin, ont annoncé jeudi les garde-côtes américains qui ont retrouvé des débris de l’engin.

“C’est la fin tragique d’un voyage à gros budget vers l’épave la plus célèbre du monde”, résume le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Les cinq passagers du submersible perdu depuis dimanche dans l’Atlantique nord, près de l’épave du Titanic, sont morts dans l’“implosion catastrophique” de ce petit sous-marin de tourisme scientifique, ont annoncé jeudi 22 juin les garde-côtes américains et l’organisateur de l’expédition.

“Nous estimons à présent que notre patron Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet sont malheureusement morts”, a déploré dans un communiqué la société américaine OceanGate Expeditions, après quatre jours de recherche qui ont captivé aux États-Unis et à l’étranger.

Un véhicule télécommandé lancé depuis le remorqueur canadien Horizon Arctic a “d’abord découvert la queue du submersible jeudi matin à environ 500 mètres de la proue du Titanic au fond de la mer”, rapporte le journal canadien anglophone The Globe and Mail. Environ cinq autres débris du submersible ont été retrouvés par la suite.

+ Des gens espéraient un miracle, mais … +

Beaucoup de gens espéraient “un miracle à l’Apollo 13” […], cette “opération extraordinaire” de la NASA qui avait permis de ramener sur terre trois astronautes après un accident dans l’espace, note The Times. “Il s’est avéré qu’il n’y a eu ni de possibilité de sauvetage – ni de souffrance”. Car “lorsqu’un submersible perd son intégrité structurelle à une telle profondeur, la pression écrasante de l’eau mène à une fin miséricordieuse”, souligne le quotidien britannique. Pour ses occupants, la mort aurait été pratiquement instantanée.

À peine le dénouement de cette tragédie connu, le Wall Street Journal a révélé jeudi soir que l’US Navy avait détecté dès dimanche, peu après la perte de contact avec l’appareil, un signal indiquant la probable implosion du submersible. Des responsables impliqués dans les recherches ont confié au quotidien américain que la marine avait eu recours à un “système de détection acoustique militaire top secret conçu pour repérer les sous-marins ennemis”.

Maintenant, la récupération des corps des victimes “va dépendre des risques qu’elle implique pour la vie humaine et pour les équipements”, a expliqué à Vox l’avocat Matt Shaffer, spécialisé dans les dommages maritimes et qui a représenté les victimes de plusieurs catastrophes majeures, y compris l’explosion de Deepwater Horizon en 2010. Les garde-côtes ont affirmé jeudi que de nouvelles recherches seraient difficiles compte tenu de l’environnement impitoyable que représente le fond marin.

Source: Courrier International

Article19.ma