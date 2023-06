Édition – Présentation à Casablanca du livre « Qatar 2022, Le Moment marocain »

L’ouvrage collectif « Qatar 2022, Le Moment marocain » a été présenté, mardi soir à l’ESCA école de management de Casablanca, en présence des co-auteurs du livre ainsi que d’amateurs et passionnés du football.

Ce beau livre de 355 pages, paru aux éditions « La Croisée des Chemins » en collaboration avec Sochepress et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), se veut d’être une référence dans l’histoire marquée par l’excellent parcours de l’équipe nationale à la coupe du monde, Qatar 2022.

Cet ouvrage retrace chaque moment clé de cette coupe du monde, que ce soit les exploits des Lions de l’Atlas ou la ferveur des supporters marocains, mettant en avant la « Niya et Rdate lwalidine », ainsi que les valeurs familiales marocaines, qui ont fait vibrer les spectateurs durant ce parcours exceptionnel jusqu’en demi-finale.

Co-écrit par Lino Bacco, Amine Birouk, Belaïd Bouimid et Valérie Moralès-Attias et préfacé par Driss El Yazami, le livre met en avant le portrait de chaque joueur ainsi que du staff technique, illustré par plus de 2500 photos inédites de Karim Fezzazi.

+ Une évidence d’amour, de joie et de fierté +

M. El Yazami a expliqué dans la préface qu’il restera de ce parcours la mémoire de cette double reconnaissance et par le Souverain et par les enfants de ces mères, dont le parcours modeste, laborieux, le plus souvent méconnu, a été acté et célébré en ces instants devant le monde entier, sans fausse pudeur ni ostentation, simplement, comme une évidence d’amour, de joie et de fierté qu’il fallait partager avec le plus grand nombre.

« Il faudra évidemment beaucoup de temps pour qu’une histoire plus rigoureuse de ce parcours exceptionnel soit écrite et que l’on puisse analyser à froid et de manière plus sereine ses ressorts profonds. Mais on peut déjà avancer à cette étape qu’une des raisons essentielles du succès est cette alchimie entre des talents issus des diverses communautés marocaines du monde et de jeunes pousses repérées au Maroc même et éduquées à l’Académie Mohammed VI de football, une synthèse réussie grâce à une rencontre entre l’histoire (de l’émigration) et la volonté (du Souverain) », a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter qu’en s’appuyant sur ce socle, Walid Regragui et les autres dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Football ont rassemblé des éléments dispersés, qui s’ignoraient jusque-là, ont su leur parler, transcender leurs particularismes tout en les prenant en compte, et fondu cette diversité en une seule ambition.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelkader Retnani, directeur des éditions « La Croisée des Chemins », a fait savoir que l’équipe réunie a dû travailler sur cet ouvrage en moins de 90 jours pour relater ce grand évènement de la coupe du monde où le Maroc a brillé de mille feux, affirmant que grâce à la prestation unique des Lions de l’Atlas, le Maroc a pu inscrire en lettre d’or son nom dans l’histoire de la coupe du monde 2022.

Pour M. Retnani, il était important de rapporter toutes ces péripéties, afin de pouvoir observer par la suite les retombés, mais également pour que les générations futures puissent dire qu’en 2022 le Maroc a eu une grande équipe construite autour de « Rdate lwalidine, Niya » ainsi que les valeurs marocaines, dont 35 millions de marocains ont été fiers.

Article19.ma