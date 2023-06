Culture électronique – Le 5è Moga festival, du 4 au 8 octobre à Essaouira

La cinquième édition de Moga festival, un événement offrant une expérience immersive au cœur des cultures électroniques, se tiendra du 4 au 8 octobre prochain à Essaouira, ont annoncé les organisateurs.

« Après le succès retentissant de son édition portugaise, qui a rassemblé près de 15.000 festivaliers, début juin sur les plages de Costa da Caparica, MOGA Festival marque son retour à Essaouira, sa ville natale pour cette cinquième édition », ont-ils indiqué dans un communiqué.

A Essaouira comme à Caparica, MOGA Festival offre « une expérience unique en combinant à son festival de musique un programme OFF mêlant art, wellness, food avec des événements dans toute la ville d’accueil », précise-t-on de même source.

+ Un événement emblématique +

En 2022, rappelle la même source, le OFF d’Essaouira comprenait notamment « la mise à disposition de planches de surf par les écoles de surf locales, des workshops autour de la musique, une exposition photos d’artistes locaux, des soirées dans les lieux branchés de la ville, des cours de cuisines… mais aussi pour la première fois, un concert gratuit à la Sqala dans les décors de Games of Thrones ».

Le programme OFF viendra une nouvelle fois mettre en avant à sa manière la culture souirie pour proposer aux festivaliers de découvrir à ciel ouvert la ville d’Essaouira inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Créé en 2016 à Essaouira, le MOGA Festival est devenu un événement emblématique qui prône les valeurs de musique électronique, de nomadisme, de créativité, d’échange et de découvertes.

Après deux ans d’absence dus à la pandémie de la Covid-19, le festival a fait son retour en octobre 2022 sur sa terre natale, attirant plus de 12.000 festivaliers et créant un retentissement sans précédent et attirant des visiteurs venus des quatre coins du globe.

Au cours des trois dernières années, le festival a connu une expansion remarquable au Portugal, avec une édition réussie sur la Costa da Caparica près de Lisbonne, attirant des festivaliers et artistes venus des quatre coins du monde, conclut le communiqué.

Article19.ma