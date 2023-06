Sécurité – Hammouchi examine avec des responsables portugais la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué, mercredi et jeudi, une visite de travail au Portugal à la tête d’une importante délégation sécuritaire, au cours de laquelle il a eu des entretiens avec des responsables portugais portant sur les moyens de promouvoir la coopération dans les divers domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Lors de cette visite, M. Hammouchi s’est entretenu avec l’ambassadrice, secrétaire générale du Système d’information de la République portugaise (SIRP), Mira Graça Gomes, et le directeur général des Renseignements nationaux (SIS), Adélio Neiva da Cruz, ainsi qu’avec le directeur général du Service d’informations stratégiques de la défense (SIED), Carlos López Pérez, indique un communiqué de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

+ Évaluation de la situation sécuritaire +

La même source précise que les entretiens des deux parties ont porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire aux plans régional et international et les divers dangers et menaces qui guettent les deux rives de la Méditerranée en raison de la montée des activités terroristes, ainsi que sur les moyens d’approfondir la coopération sécuritaire bilatérale.

Cette visite vient confirmer la volonté des deux parties de renforcer la coopération sécuritaire et de consolider la coordination en matière de renseignements dans le domaine de la lutte contre les menaces à la sécurité des deux pays, ajoute-t-on.

