Conférence internationale – Le CNDH aborde à Marrakech « les mécanisme de prévention de la torture » en Afrique

Le Conseil national des droits de l’homme-Mécanisme national pour la prévention de la torture, organise en coopération avec la Commission sud-africaine des droits de l’homme, une conférence internationale sur le thème « Pratiques des mécanismes nationaux africains de prévention de la torture : défis et opportunités émergents », les 23 et 24 juin 2023 à partir de 8h30 à Marrakech.

Cette conférence internationale, qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration par le CNDH du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, abordera les stratégies susceptibles à renforcer le réseautage et la coopération visant à améliorer l’efficacité des mécanismes nationaux africains et échanger des idées et des expériences entre eux d’une part et entre les différents acteurs, y compris le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe, le Comité international de la Croix-Rouge, l’Association pour la prévention de la torture, ainsi que des experts internationaux.

+ Discuter des défis et solutions appropriés +

La conférence, qui connaitra la participation des mécanismes nationaux africains pour la prévention de la torture, des institutions nationales des droits de l’homme, des experts et des représentants des organisations et réseaux internationaux, vise à examiner les défis juridiques et institutionnels et les développements liés à la prévention de la torture dans de nombreux États africains, et à discuter des défis et solutions appropriés, ainsi que des pratiques actuelles et des opportunités.

Les cinq sessions de la Conférence seront l’occasion d’aborder les défis structurels complexes auxquels sont confrontés les mécanismes nationaux africains de prévention de la torture, tels que les ressources limitées, les problèmes juridiques et les contraintes éventuelles. Les différentes intervenantions lors de la conférence viseront à mettre en évidence les meilleures pratiques, les approches novatrices et les moyens de coopération entre les mécanismes nationaux de prévention de la torture et les autres partenaires aux niveaux continental et international. Tandis que la session finale sera consacrée à la présentation d’un document final résumant les points essentiels et les recommandations de la Conférence.

La conférence sera ouverte par Mme Amina Bouayach, présidente du CNDH, en M. Andrew Christoffel Nessen, membre de la Commission des droits de l’homme-mécanisme national pour la prévention de la torture en Afrique du Sud, M. Rémy Ngoy Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, M. Hamid Slum Diakati, membre de la Sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la torture et M. Mohamed Al-Dakhisi, directeur central de la police judiciaire de la Direction générale de la sécurité nationale au Maroc. La gestion des travaux de la Conférence sera assurée par Joseph Whittal, Commissaire des droits de l’homme et de la justice administrative au Ghana.

Article19.ma