Vidéo – Ouahbi recadre les barbus sur la réforme du Code pénal et des libertés individuelles et réagit à la réapparition d’Ilyas El Omari

Libertés individuelles, islamistes, soi-disant retour d’Ilyas El Omar sur la scène politique marocaine ou encore le nouveau concours d’avocats. Que des questions brûlantes auxquelles le ministre de la Justice et secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, était confronté dans son entretien avec le site arabophone d’Al3omk.com.

Répondant aux accusations selon lesquelles il voudrait “légaliser la débauche et corrompre la société” à travers la réforme du Code pénal, Ouahbi a indiqué qu’il n’a jamais dit qu’il abolirait la poursuite judiciaire pour le délit d’adultère par exemple.

“Personne ne peut légaliser l’homosexualité au Maroc. On reste un pays musulman, mais les courants islamistes veulent faire de ce sujet une cause autour de laquelle ils comptent s’unir et former une force politique. Mais je ne permettrai jamais l’instrumentalisation politique de la question de la réforme du Code pénal”, a-t-il rétorqué dans un clip promotionnel de l’émission.

+ “On n’arrivera jamais à me faire taire…” +

Le ministre de la justice a souligné également qu’”il ne prend pas seul les décisions au sein du gouvernement”, faisant allusion à une approche dans le cadre de la réforme du Code pénal bénéficie soutenue par la majorité gouvernementale.

Ouahbi a été questionné également sur la soudaine réapparition sur la scène médiatique de l’ancien chef du PAM, Ilyas El Omar, et si celui-ci prévoyait de le concurrencer à la tête du parti. “On n’arrivera jamais à me faire taire. Même dans ma tombe, je continuerai à m’exprimer”, a-t- affirmé afin de couper cours aux spéculations.

Par ailleurs, Ouahbi a lancé un pique au leader du Parti de la justice et du développement (PJD) et ancien chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. “Il a un défaut: quand il voit qu’il a un intérêt dans quelque chose, il oublie qu’il a des obligations envers les autres”, a-t-il dit.

Concernant l’organisation, le 9 juillet prochain, d’un nouveau concours d’accès à la profession d avocat, Ouahbi a expliqué que ce concours n’a rien à voir avec celui organisé en décémbre 2022, ajoutant que ni lui ni le chef du gouvernement ne sont impliqués dans le concours d’avocat.

Article19.ma