Approvisionnement – Le Groupe OCP prévoit d’investir $7 milliards pour sa nouvelle usine d’ammoniac vert (Reuters)

Le Groupe OCP prévoit d’investir 7 milliards de dollars, soit pas moins de 69,9 milliards de dirhams dans une usine d’ammoniac utilisant de l’hydrogène vert, produit à partir de carburant renouvelable.

Selon l’agence Reuters, cette géante entreprise publique est l’un des plus gros importateurs d’ammoniac, dépensant 2 milliards de dollars l’année dernière alors que la guerre en Ukraine faisait grimper les prix mondiaux.

L’impact de la guerre sur les approvisionnements a également accru l’importance mondiale du Groupe OCP et sa poussée vers les énergies renouvelables est un élément important d’une stratégie industrielle marocaine visant à réduire les importations d’énergie.

Pour faire face aux problèmes d’approvisionnement, l’OCP a conclu un accord pour acheter de l’ammoniac d’Amérique du Nord cette année, à plus long terme, il envisage de renforcer sa chaîne d’approvisionnement domestique, notamment en construisant une usine à Tarfaya, dans le sud du Maroc.

+ Le projet de Tarfaya porte sur une usine de dessalement alimentée par des énergies renouvelables +

D’ici 2026, l’usine produirait 200 000 tonnes d’ammoniac par an, passant à 1 million de tonnes d’ici 2027 et 3 millions de tonnes d’ici 2032, le projet utilisera l’hydrogène produit à partir de l’électrolyse solaire et éolienne comme matière première pour fabriquer de l’ammoniac fait partie d’une stratégie de 13 milliards de dollars que la société a annoncée en décembre pour passer aux énergies renouvelables, a affirmé Reuters.

Le gouvernement marocain souhaite porter les énergies renouvelables à 52% de la capacité électrique installée contre 38% d’ici 2030 et fait également pression pour une augmentation du dessalement pour aider les villes et l’agriculture à faire face à l’impact des années de sécheresse.

L’OCP a déclaré qu’elle prévoyait de s’appuyer entièrement sur l’eau dessalée pour ses opérations industrielles d’ici 2027 et a déclaré à Reuters qu’elle lancerait des appels d’offres au début de l’année prochaine pour étendre la capacité de dessalement à Safi et Jorf Lasfar sur l’Atlantique.

Son projet Tarfaya porte sur une usine de dessalement alimentée par des énergies renouvelables d’une capacité de 60 millions de mètres cubes par an pour alimenter les installations industrielles.

+ Expansion en Afrique +

L’année dernière, la hausse des prix a permis à l’OCP d’enregistrer des revenus de 11,29 milliards de dollars, en hausse de 40 % par rapport à 2021, et un bénéfice net de 4,9 milliards de dollars, en hausse de 38 %. Les bénéfices ont chuté cette année en raison de la baisse des prix, mais l’OCP s’attend à ce qu’ils se redressent au second semestre.

« Nous allons augmenter notre production pour répondre à la demande supplémentaire », a affirmé l’OCP, qui possède les plus grandes réserves de phosphate au monde et prévoit d’augmenter la capacité de production d’engrais à 15 millions de tonnes cette année et à 20 millions de tonnes en 2027.

La société a promis d’allouer 4 millions de tonnes de production d’engrais au marché africain, où elle a mis en place des unités de mélange et cartographié la composition des sols sur 30 millions d’hectares pour aider à produire des engrais personnalisés.

Les investissements de ce groupe en Afrique subsaharienne ces dernières années, où l’approvisionnement en engrais est crucial pour le développement économique, reflètent l’expansion d’autres entreprises marocaines sur le continent qui a servi à étayer un engagement diplomatique accru.

L’OCP a révélé à Reuters qu’il commencerait la production dans son usine d’engrais au Nigeria fin 2026 et lancerait la même année une étape de pré-production dans son usine éthiopienne.

Article19.ma