Sefrou: Un inspecteur de police contraint de faire usage de son arme de service pour neutraliser un individu (source sécuritaire)

Un inspecteur de police, en fonction au district provincial de sûreté de Sefrou, a été contraint, mardi matin, de faire usage de son arme de service pour mettre hors d’état de nuire un repris de justice de 33 ans, qui exposait les citoyens et les éléments de la police à un danger sérieux à l’aide de l’arme blanche, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les éléments de la police et de la Gendarmerie royale étaient intervenus afin d’interpeller le mis en cause dans la zone rurale “Douar Sanhaja”, étant donné que ce dernier faisait l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans des affaires de drogue et de détournement de mineure, précise la même source.

Devant la résistance violente que le suspect a opposée aux éléments de la patrouille de police à l’aide de l’arme blanche, le policier a été contraint de faire usage de son arme de service pour tirer un coup de semonce, ce qui a permis de neutraliser le danger, d’arrêter le prévenu et de saisir l’arme blanche utilisée dans cette agression.

Le prévenu a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer l’ensemble des actes criminels dont il est accusé, conclut-on.

Article19.ma