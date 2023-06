Culture – Lever de rideau à Rabat sur la 20ème édition du « Festival international Morocco Storytelling »

Événement. Le rideau a été levé, mardi soir au site historique de Chellah à Rabat, sur la 20ème édition du Festival international Morocco Storytelling, en présence d’une pléiade de personnalités du monde de la culture et des arts.

Cette édition, qui se tient sous le thème « Célèbres grâce à nos mères », connait la participation de plus de 170 conteurs, artistes et chercheurs venus des quatre coins du monde, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel, Najima Ghazali Tay Tay, organisatrice de cet évènement, ajoutant que ce festival représente pour l’ensemble des participants une occasion de partager et de mettre en avant leur culture, langage et patrimoine.

Le Festival international Morocco Storytelling, qui se tiendra jusqu’au 25 juin, a rendu un vibrant hommage aux conteurs Ahmed Bushama, Papakar Mbai et Taha Haidar.

+ Tapis rouge pour des artistes, conteurs et maîtres de la parole, pionniers de l’art du conte +

Concernant la thématique de cette 20è édition, qui célèbre les mères et leur rôle au sein de la société et de la famille, Mme. Tay Tay a dit que « les mères font passer des messages d’amour, de réussite, de paix et d’espoir en racontant à leurs enfants des contes puisés dans nos cultures et patrimoines ».

Pour sa part, l’artiste espagnole, Margarita Lopez, a indiqué que ce festival est une très belle expérience humaine et artistique dans laquelle règne une certaine forme d’interculturalité et de partage, faisant savoir qu’elle va animer à cette occasion des ateliers de peintures au profit des enfants.

Plusieurs autres ateliers seront animés par des artistes et écrivaines espagnoles qui vont conter des histoires et lire des poèmes en français et en espagnol, afin de faire découvrir au public marocain l’art et la culture d’Espagne, a-t-elle ajouté.

« Notre présence à ce festival a pour objet de renforcer la place de la ville de Sharjah en tant que destination créative et riche de par son patrimoine et son histoire », a indiqué, quant à elle, Esra Almulla, responsable à l’Institut Sharjah pour le patrimoine aux Emirats Arabes Unis, ajoutant qu’il s’agit également de découvrir et d’apprendre plus sur les cultures et les patrimoines des différentes civilisations présentes à cet évènement.

Organisée par l’Académie internationale Morocco Storytelling pour le patrimoine culturel immatériel, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, cette édition va dérouler le tapis rouge pour des artistes, conteurs et maîtres de la parole, pionniers de l’art du conte, en reconnaissance de leurs apports dans ce domaine.

Article19.ma