Focus – Le juge de l’affaire Qatargate, Michel Claise, démissionne en raison de « conflit d’intérêts »

Insolite. Michel Claise, le juge belge à la tête de l’enquête en cours sur la corruption au Parlement européen, a annoncé lundi qu’il se retirait de cette affaire connue sous le nom de Qatargate, en raison d’allégations de conflit d’intérêts, a dévoilé le Parquet belge.

« Par mesure de précaution, et afin de permettre à la justice de poursuivre son travail dans la sérénité et de maintenir la séparation nécessaire entre la vie privée et familiale et les responsabilités professionnelles, le juge d’instruction Michel Claise nous informe qu’il a décidé ce soir de se retirer de l’affaire », lit-on dans un communiqué rendu public, selon Politico.

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet belge, a confirmé à Politico que la juge d’instruction Aurélie Dejaiffe, déjà impliquée dans l’affaire, prendra la tête. La démission de Claise pourrait retarder ou même menacer l’affaire, si un conflit d’intérêts était établi.

Le bureau du procureur a ajouté que cette décision s’explique par « l’absence de preuve réelle pour mettre en doute la probité de l’une ou l’autre des parties en cause, et le travail considérable que lui (Michel Claise) et ses enquêteurs ont accompli dans cette affaire ».

+ Enquête biaisée dès le début +

La démission de Claise fait suite à une demande de récusation déposée lundi par Maxim Töller, l’avocat liégeois du député européen Marc Tarabella, principal suspect dans l’affaire tentaculaire, a déclaré Töller au célèbre média basé à Washington, Politico.

Tarabella, qui a toujours revendiqué son innocence et avait déjà essayé (et échoué) à évincer Claise de l’affaire, a récemment été libéré de porter un bracelet électronique et autorisé à quitter la résidence surveillée sous certaines conditions.

Töller a argué que l’enquête de Claise était biaisé depuis le début en raison de liens avec l’eurodéputée Maria Arena. Bien qu’Arena n’ait été ni interrogée ni accusée par les procureurs, elle est mentionnée dans un mandat d’arrêt comme faisant partie d’un groupe d’eurodéputés qui auraient fait l’offre de Panzeri.

Le fils d’Arena, Ugo Lemaire, et le fils de Michel Claise, Nicolas Claise, sont copropriétaires de la même entreprise et se connaissent depuis de nombreuses années, selon des documents publics de la société et des publications sur les médias sociaux.

Maria Arena était une proche associée du principal suspect, Pier Antonio Panzeri, un ancien député européen qui a reconnu sa culpabilité dans un accord de plaidoyer. Arena a décrit leurs liens comme une « amitié professionnelle », et Panzeri a insisté sur son innocence. Elle a toujours dit qu’elle était innocente et pas impliquée.

+ Le juge Claise a été repéré en train de boire du vin à minuit près de la cathédrale de Strasbourg +

Panzeri a accusé Tarabella d’avoir pris certaines positions au Parlement européen pour favoriser un pays tiers en échange d’un montant estimé de 120.000 à 140.000 euros en espèces. D’autres suspects dans l’enquête Qatargate auraient accepté de l’argent du Qatar pour des positions favorables au Parlement.

« Nous pouvons maintenant espérer une enquête qui examine les preuves accusatoires et disculpatoires et qui permettra de remettre en question les affirmations de Panzeri », a déclaré l’avocat de Tarabella à Politico.

Mercredi soir dernier, le juge Claise a été repéré par Politico en train de boire du vin à minuit près de la cathédrale de Strasbourg avec deux collègues. Il a dit que l’enquête avançait bien et a fait allusion au solstice d’été à venir, disant que plus de lumière serait jeté sur l’affaire en temps voulu.

Il a affirmé avoir été à Strasbourg pour enseigner un cours de droit aux étudiants universitaires et que ce n’était qu’une coïncidence qu’il était présent pendant la session du Parlement européen. Un haut responsable de l’UE, qui a obtenu l’anonymat puisqu’il n’est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré à Politico qu’il n’était pas au Parlement à Strasbourg la semaine dernière.

Michel Claise et Maria Arena n’avaient pas répondu à une demande de commentaires au moment de la publication. (Source : Politico)

