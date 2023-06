Vidéo – Partenariat entre la Fondation Achraf Hakimi et l’AREF de Casablanca-Settat pour soutenir la jeunesse marocaine

La Fondation Achraf Hakimi et l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Casablanca-Settat viennent de signer une convention de partenariat en vue de soutenir les ambitions des jeunes marocains.

Cette coopération d’une ampleur stratégique vise à établir un cadre de coopération et de partage d’expériences dans le domaine de l’éducation au niveau de la région Casablanca-Settat, indique un communiqué des parties signataires.

Aux termes de cette convention, la Fondation s’engage à mobiliser des partenaires pour étendre l’offre scolaire dans les zones rurales et les quartiers économiquement défavorisés, contribuer à la réhabilitation des établissements scolaires, améliorer les infrastructures sportives, réduire la fracture numérique en équipant les établissements en salles multimédia, ainsi qu’à soutenir l’encadrement des clubs sportifs.

De son côté, l’AREF s’engage à faciliter la coordination des intervenants et garantir la participation active des équipes pédagogiques et administratives pour la réussite des actions de la Fondation.

« Je suis extrêmement heureux de m’engager en faveur de la jeunesse marocaine à travers cette fondation. J’ai le devoir de partager les fruits de mon expérience avec ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Achraf Hakimi, cité par le communiqué.

Le partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education et de Formation de la région Casablanca Settat est un symbole puissant de la mobilisation collective en faveur des jeunes générations, a relevé la star du football marocain, notant qu' »ensemble, nous pouvons inspirer et soutenir la jeunesse marocaine, en leur donnant la confiance nécessaire pour aller plus loin dans la réalisation de leurs ambitions ».

Pour sa part, le directeur de l’Académie Régionale d’Education et de Formation de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib a souligné que « à travers cette collaboration, nous visons à offrir des opportunités éducatives et sportives aux jeunes qui en ont besoin ».

« Nous sommes convaincus que nous pourrons générer un impact positif et contribuer activement à la construction d’une société équitable et inclusive. Ensemble, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour les générations futures porteuses des valeurs de citoyenneté, d’universalité et du vivre ensemble », a-t-il dit.

Lancée par le footballeur international marocain Achraf Hakimi, la Fondation Achraf Hakimi est une organisation à but non lucratif dédiée à l’amélioration des perspectives et des opportunités pour les jeunes. La Fondation s’engage ainsi à accompagner diverses associations qui œuvrent au Maroc à travers son programme « For a Step Further » (Pour aller plus loin).

Le premier projet de la Fondation Achraf Hakimi a été initié au niveau de l’école Matar dans la région de Nouaceur. Ce projet comprendra la rénovation du terrain de sport, la distribution de matériel scolaire et sportif aux élèves, ainsi que d’autres initiatives visant à améliorer les conditions

Excited to present you the #AchrafHakimiFoundation, a meaningful initiative driven by the vision of empowering children to reach their full potential. We aim to provide young minds with the tools they need to excel and move closer to achieving their dreams.#ForStepFurther pic.twitter.com/gH3ILMHi2I — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 17, 2023

Article19.ma