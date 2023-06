Port Tanger-Med – Arrestation d’un espagnol après la mise en échec d’une tentative de trafic de plus d’une tonne de Chira

Les éléments de la police opérant au Port Tanger-Med ont procédé samedi après-midi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d’un ressortissant espagnol et la mise en échec d’une tentative de trafic de 1050 kg de Chira, a-t-on appris d’une source sécuritaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, un ressortissant espagnol âgé de 51 ans, a été arrêté en flagrant délit de tentative de trafic des cargaisons de drogues saisies au bord d’un véhicule utilitaire immatriculé à l’étranger, a rapporté la même source.

L’étranger interpellé a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et de déceler les ramifications internationales de cette activité criminelle, a-t-on précisé.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés conjointement par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) dans le but de lutter contre le trafic de drogues et de stupéfiants, conclut la même source.

Article19.ma