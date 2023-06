Focus – Forbes met en lumière « l’immense potentiel » du Maroc dans le secteur de l’aviation

Le Maroc, un pays “dynamique et stratégique” en Afrique du Nord, connaît une évolution “remarquable” dans le secteur de l’aviation et des services de maintenance, de réparation et de révision (connu sous le nom de « MRO »). C’est le constat dressé par Henri Al Helaly, patron de la société de conseil Strategiae, dans son article publié sur le site du célèbre média Forbes.

« L’industrie mondiale de l’aviation devrait croître au cours des 10 prochaines années, et je crois que le Maroc est en train de devenir un acteur clé, car les hommes d’affaires peuvent tirer parti de sa situation géographique favorable, de sa main-d’œuvre qualifiée et de son climat d’affaire progressif », estime l’auteur de l’article.

Disposant d’une expérience de plusieurs années avec les entreprises du domaine de l’aviation, Henri Al Helaly raconte qu’il finalise actuellement une co-entreprise qui fournit des services de MRO au Maroc. « Grâce à cette expérience, j’ai appris beaucoup de choses sur le Maroc, son industrie aérospatiale et les avantages dont les hommes d’affaires et les investisseurs pouvaient profiter en faisant des affaires dans le pays. », a-t-il témoigné dans son article.

Henri Al Helaly énumère 7 avantages:

1. L’emplacement stratégique. Nichée entre l’Europe et l’Afrique, la situation géographique du Maroc en fait une plaque tournante attrayante pour l’aviation d’affaires. Cela donne accès à de vastes marchés, servant de porte d’entrée à l’expansion des entreprises et aux débouchés commerciaux.

2. Prédisposition à la croissance: Le commerce aérien à valeur ajoutée du Maroc est l’un des secteurs qui progressent le plus rapidement, selon l’Agence pour le commerce international. Le pays s’est imposé comme une destination fiable et rentable pour les services MRO.

3. Création d’emplois et main-d’œuvre qualifiée : Les services d’aviation et de MRO au Maroc offrent également de nombreuses possibilités d’emploi à la main-d’œuvre locale. Ces possibilités d’emploi peuvent contribuer au développement socio-économique du pays. Le Maroc dispose d’un bassin de talents qualifiés et multilingues que les entreprises peuvent également exploiter.

4. Des solutions rentables : L’essor de l’aviation d’affaires et des services MRO au Maroc peut également bénéficier aux clients d’Afrique et d’Europe. Les prix proposés par les fournisseurs marocains sont généralement compétitifs. Et lorsque cela est combiné avec un engagement à la qualité, cela présente une alternative attrayante aux options plus coûteuses dans la région.

5. Environnement d’affaires favorable: Le Maroc offre un environnement favorable aux affaires avec des incitations à l’investissement, la stabilité politique et le soutien du gouvernement, ce qui peut en faire une destination attrayante pour les hommes d’affaires et les investisseurs.

6. Développement des infrastructures : Pour combler le déficit d’investissement dans les infrastructures, le gouvernement marocain a investi massivement dans le développement des infrastructures modernes, y compris les aéroports.

7. Connectivité régionale : La connectivité du Maroc grâce aux liaisons aériennes, maritimes et terrestres peut faciliter les connexions commerciales dans la région, permettant aux hommes d’affaires et aux investisseurs d’élargir leurs réseaux et d’établir des partenariats stratégiques

Article19.ma