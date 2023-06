Maroc / Israël – Le ministre israélien de l’Intérieur examine à Rabat la question des visas et l’accès des marocains au marché de l’emploi en Israël

Le ministre de l’Intérieur et de la santé israélien, Moshe Arbel, s’est rendu, ce vendredi 16 juin à Rabat, où il a pris part à une réunion avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit.

Selon The Jerusalem Post, les responsables des deux pays auraient abordé la question d’envoi en Israël de travailleurs marocains dans les secteurs de la santé et du bâtiment.

Les deux parties ont discuté également la facilitation d’octroi de visa dans les deux sens, alors que le Maroc prévoit de recevoir un total de 200.000 touristes israélien durant l’année 2023, précise la même source.

De son côté, le ministère marocain de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué que “cette rencontre s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël, qui ont enregistré des avancées notables depuis la signature en décembre 2020 de la Déclaration tripartite (Maroc-USA-Israël)”.

“Lors de cette rencontre, Laftit et Arbel ont échangé les points de vue sur les questions relevant des attributions et des domaines de compétence de leurs départements respectifs”, explique le même communiqué. “Cette rencontre a également été une occasion pour aborder les questions bilatérales d’intérêt commun et examiner les moyens à même de renforcer la coopération entre les deux pays”, conclut la même source.

Économie, diplomatie, sécurité et armement, culture… Depuis la rétablissement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv en décembre 2020, les hauts responsables de divers secteurs des deux pays ne cessent d’échanger les visites. La plus récente est celle qui a eu le 6 juin, lorsque Amir Ohana, président de la Knesset (parlement isrélien) a effectué une visite officielle au Maroc sur invitation du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. “Le Sahara est marocain. C’est un grand jour. Tbareklah ala SM le Roi Mohammed VI”, a déclaré le résponsable hébreu d’origine marocaine, renforcant ainsi les spéculations sur une prochaine reconnaissance par Israel de l souverainté du Maroc sur le Sahara.

Article19.ma