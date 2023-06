Droits humains – Tenue à Tanger de la 11è session de l’Assemblée générale du CNDH

La 11è session de l’Assemblée générale du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) s’est tenue, vendredi à Tanger, sous la présidence de la présidente du Conseil, Amina Bouayach, en présence des membres de l’institution.

S’exprimant à cette occasion, Mme Bouayach a souligné que cette session est marquée par la présentation du bilan du Conseil, qui a été « très important », notamment en matière de suivi des différentes questions relatives aux droits de l’Homme aux niveaux international et national, de l’action régulière des commissions et des recommandations émises, et des plaidoiries pour les droits de l’Homme faites par les membres du Conseil.

Elle a relevé que le CNDH, avec toutes ses composantes, a contribué, de par sa position et selon les missions et les responsabilités qui lui sont confiées, à la mise en avant des réalisations du Maroc en matière des droits de l’Homme, conformément aux Hautes orientations royales et en droite ligne avec les engagements du Royaume et ses principes qui placent les questions des droits humains au centre des préoccupations, notant que la plaidoirie pour les questions sociétales fondamentales et les droits des catégories qui ont besoin de soutien a été la préoccupation première des membres du Conseil aux niveaux régional et national, au cours de la période entre les 10è et 11è sessions.

+ Une volonté de promouvoir davantage la situation des droits de l’Homme au Maroc +

La présidente du Conseil a assuré que l’action de l’institution, qui se caractérise par l’indépendance et l’adoption d’approches réalistes et de terrain et s’appuie sur des études scientifiques, a été marquée par la volonté de promouvoir davantage la situation des droits de l’Homme au Maroc et de consacrer ses principes, soulignant que les mécanismes d’action de l’institution et ses recommandations en matière de droits de l’Homme sont salués dans les différentes manifestations à l’échelle nationale et internationale et constituent un modèle, bien que les membres du Conseil s’emploient toujours à donner le meilleur d’eux-mêmes au service des questions du pays et des citoyens.

Mme Bouayach a indiqué que l’action du Conseil entre les deux sessions a également porté sur des questions d’actualité, notamment la protection des enfants contre toute forme d’exploitation et de violence, la promotion des droits des personnes en situation de handicap, et la lutte contre le décrochage scolaire, en particulier chez les filles.

Elle a, à cet égard, rappelé le contenu du discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23è anniversaire de la Fête du Trône, dans lequel le Souverain a appelé à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et à la mise à jour des dispositifs et des législations nationales dédiés à la promotion de ces droits, relevant que ce discours est une feuille de route pour promouvoir la protection des droits des femmes, des enfants et de la famille.

+ Création d’une commission interne des archives +

La responsable a noté que le Conseil s’est également ouvert à d’autres questions sociales importantes liées au débat sur la réforme du Code de la famille, et aux universités marocaines, afin de renforcer l’adhésion des étudiants à la consécration de la culture des droits de l’Homme et la défense de ses principes, ainsi qu’aux institutions de la sûreté nationale et de l’administration pénitentiaire, qui œuvrent pour la promotion des droits de l’Homme dans un esprit de citoyenneté et de créativité.

Le Conseil, a-t-elle enchainé, a également accordé une attention particulière aux questions des migrants et leur insertion socio-économique, ainsi qu’à la question de l’accès à la justice.

Mme Bouayach a, en outre, souligné l’importance accordée par le Conseil aux archives relatives aux droits de l’Homme et à la conservation des documents qui y sont associés, à travers la création d’une commission spéciale, la mise à jour des procédures d’archivage et la remise des documents aux institutions marocaines concernées, afin de préserver la mémoire collective et de mettre en oeuvre les recommandations de l’Instance Équité et réconciliation et les engagements du Maroc en la matière.

Dans une déclaration à la presse, le Secrétaire général du CNDH, Mounir Bensalah, a indiqué que cette session est l’occasion de débattre de plusieurs questions importantes liées au fonctionnement du Conseil, notamment le suivi de l’action des comités permanents, des mécanismes nationaux et des commissions régionales, ainsi que la présentation du projet de budget du Conseil, en plus du débat sur le plan d’action annuel.

Il a fait savoir que le Conseil discutera également de la création d’une commission interne des archives, afin de s’aligner aux législations nationales d’archives, et d’un projet d’avis sur la loi relative aux établissements pénitentiaires, en plus du débat sur la réforme du Code de la famille.

