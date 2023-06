Liberté de la presse – RSF appelle Joe Biden à abandonner les accusations contre Julian Assange

Une semaine après la décision de la Haute Cour britannique, le 9 juin 2023, de rejeter l’appel de Julian Assange contre son extradition vers les États-Unis, Reporter sans frontières (RSF) a lancé un appel au président américain, Joe Biden, pour libérer le fondateur de Wikileaks et abandonner les accusations contre lui.

“S’il est extradé, Julian Assange sera le premier éditeur à être jugé en vertu de la loi américaine sur l’espionnage, qui ne prévoit pas de défense de l’intérêt public. Cela créerait un précédent alarmant qui aurait un impact permanent sur le climat du journalisme dans le monde. Il est temps de mettre un terme à l’acharnement contre Assange et d’agir pour protéger le journalisme et la liberté de la presse”, alerte l’ONG.

Le 6 juin, un juge britannique a rejeté la dernière tentative d’Assange d’éviter son extradition vers les États-Unis, où il risquerait un total de 175 ans de prison en cas de condamnation. Le fondateur de Wikileaks mène une lutte acharnée depuis des années devant les tribunaux britanniques pour éviter d’être envoyé aux États-Unis, où il fait face à 17 accusations d’espionnage et à une accusation d’utilisation abusive d’ordinateurs, après la publication par sa célèbre plateforme de documents diplomatiques et militaires classifiés il y a plus de dix ans.

+ « restons optimistes quant au fait que nous l’emporterons et que Julian ne sera pas extradé » +

Pour rappel, en 2021, un juge de district britannique a statué qu’Assange ne devrait pas être extradé parce qu’il était susceptible de se suicider s’il était détenu dans des conditions de prison sévères aux États-Unis.

Les autorités américaines ont plus tard donné l’assurance que l’Australien Assange ne serait pas soumis à un traitement sévère qui, selon ses avocats, mettrait sa santé physique et mentale en danger.

Ces assurances ont amené la Haute Cour et la Cour suprême de Grande-Bretagne à annuler la décision du tribunal de district. Par conséquent, le gouvernement britannique a autorisé l’extradition en juin 2022. De son côté, Assange cherche toujours à éviter l’extradition en décrochant une nouvelle audience sur des volets de son affaire qui ont été rejetés par le premier juge.

Stella Assange, épouse de Julian, avait déclaré « l’affaire fera l’objet d’une audience publique avec deux nouveaux juges ; nous restons optimistes quant au fait que nous l’emporterons et que Julian ne sera pas extradé ».

Des vœux pieux ?

En attendant, Assange, 51 ans, est toujours incarcéré dans la hautement sécurisée prison de Belmarsh à Londres, où il se trouve depuis qu’il a été arrêté en 2019. Avant cela, il a passé sept ans à l’ambassade équatorienne à Londres pour éviter l’extradition vers la Suède pour faire face aux allégations de viol et d’agression sexuelle. La Suède a abandonné les enquêtes sur les “crimes sexuels” présumés en novembre 2019. Mais le fondateur de Wikileaks est resté en prison en l’attente d’une décision finale concernant son extradition vers les États-Unis.

Article19.ma