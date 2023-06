Coopération – Clôture à Tokyo des travaux de la 37ème session de la Consultation Annuelle des Pêches

Les travaux de la 37ème Consultation annuelle, prévue par l’accord de pêche conclu entre le Maroc et le Japon en septembre 1985, ont pris fin, jeudi à Tokyo.

La clôture a été marquée par la signature du Procès-Verbal de cette session par la Secrétaire Générale du Département de la Pêche Maritime, relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Zakia Driouich et le Directeur du Bureau de coopération des pêches outre-mer au ministère de l’agriculture, des forêts et des pêches du Japon, Yoshitsugu Shikada, fait savoir un communiqué du Département.

Au cours de cette session, les deux parties ont procédé à la fixation des dispositions techniques et financières, ainsi que les modalités de pêche pour les navires japonais opérant dans la pêche des palangriers thoniers dans les eaux marocaines, durant l’exercice 2023, ajoute la même source.

+ Village de pêcheurs « Souiria Kdima » +

De même, les deux parties ont fait le point sur les projets de coopération en cours de réalisation au Maroc notamment le projet de village de pêcheurs nouvelle génération à « Souiria Kdima », le projet de développement de l’aquaculture pour la croissance bleue au Maroc et l’affectation de l’expert japonais longue durée.

Evoquant l’importance du partenariat privé entre les opérateurs des deux pays, les deux parties ont convenu de promouvoir et d’encourager ce partenariat entre les acteurs économiques des deux pays dans le domaine des pêches maritimes et des activités connexes.

Par la même occasion, la partie marocaine a évoqué la nécessité de reprendre la coopération tripartite Maroc-Japon-pays africains dans le domaine halieutique qui profite à l’ensemble des partenaires, précise le communiqué.

Les deux parties se sont félicitées du niveau de leur coopération au sein des Organisations (ICCAT, CBI, OMC, CITES…) et ont convenu de renforcer cette coopération mutuelle pour l’exploitation durable des ressources halieutiques, conclut le communiqué.

