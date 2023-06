Israël / Monde Arabe – Prévu au Maroc, le Forum du Negev est de nouveau reporté sine die (Axios)

La réunion ministérielle tant attendue du Forum du Néguev pourrait avoir lieu, en principe le mois prochain suite à un nouveau report, et ce, pour la quatrième fois.

Le site Axios souligne que cette rencontre, tant attendue, était initialement prévue pour mars, mais les membres des pays arabes ont exprimé des inquiétudes quant à un dialogue public avec le gouvernement israélien de droite.

Pour rappel, le Forum du Néguev a été créé en mars 2022 lors d’une réunion sans précédent en Israël à laquelle ont participé le secrétaire d’État Tony Blinken et les ministres des Affaires étrangères d’Israël, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc.

L’idée était que le forum serait une plate-forme de coopération multilatérale dans la région dans les domaines de la santé, de l’économie, du changement climatique, de l’eau et de la sécurité, ajoute Axios.

+ « AMENA » ou « AMENA PD » +

L’administration Biden et les responsables du gouvernement israélien étaient optimistes quant à la tenue de la réunion le 25 juin, mais le Maroc aurait de « nouveau demandé aux États-Unis de reporter la réunion » en raison de la fête de l’Aïd al-Adha, qui ne commence que dans quelques jours, ont déclaré trois responsables américains et israéliens.

Selon la même source, le Maroc a demandé de programmer une nouvelle date en juillet, alors que l’administration Biden et plusieurs États membres veulent changer le nom du groupe, qui fait référence à la région du Néguev en Israël, les responsables américains et israéliens affirment que l’administration Biden pense que l’utilisation d’un nom plus général ou d’un acronyme aidera à convaincre davantage de pays de la région de se joindre.

Les responsables disent qu’un nom qui a été proposé était AMENA – l’Association des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Le Maroc a demandé que le nouveau nom inclue le mot « paix », et a proposé que le forum s’appelle AMENA PD, ou l’Association des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour la paix et le développement, ont indiqué les responsables.

+ Des consultation en cours +

« Le Forum du Néguev démontre la promesse et les avantages tangibles de l’intégration régionale, rassemblant la région pour discuter de solutions aux défis communs. Nous continuons à consulter nos partenaires au sujet d’une deuxième réunion ministérielle du Néguev cette année », a déclaré un porte-parole du Département d’État, affirme la même source.

Depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel gouvernement israélien présidé par Netanyahu à la fin de l’année dernière, plusieurs pays arabes ont suspendu une grande partie de leur coopération avec Israël, principalement en ce qui concerne les réunions publiques.

Si la réunion ministérielle du Forum du Néguev se réunit, ce serait un signe positif concernant la volonté des pays arabes, en particulier ceux qui faisaient partie des accords d’Abraham, de travailler avec le gouvernement de droite israélien, ajoute la même source.

Article19.ma