Visa Schengen – Accord politique sur la numérisation des demandes de visa

Le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont convenu d’un accord permettant la numérisation de la procédure de visa Schengen, ce qui constitue un élément clé de la stratégie Schengen, présentée par la Commission en juin 2021.

Selon le site europa.eu, les règles convenues moderniseront, simplifieront et harmoniseront les procédures de visa pour les ressortissants de pays tiers qui demandent un visa et pour les États membres qui doivent les délivrer, et ce, grâce à la numérisation.

Le règlement modernisera deux aspects majeurs de la procédure de visa : la numérisation de la vignette-visa et la numérisation des demandes de visa, par la mise en place d’une plateforme européenne pour les demandes de visa en ligne.

+ Une plateforme de l’UE unique pour les demandes de visa en ligne +

Le nouveau règlement prévoira une plateforme de l’UE unique pour les demandes de visa en ligne, sur laquelle les demandeurs de visa pourront demander un visa Schengen en ligne et acquitter des droits de visa identiques, quel que soit le pays de l’espace Schengen dans lequel ils souhaitent se rendre.

Les nouvelles règles incluent aussi le remplacement de la vignette-visa Schengen par un visa Schengen numérique (code-barres 2D crypté) qui s’appliquera également aux visas de long séjour.

Ce visa sera également délivré par des pays de l’UE qui n’appliquent pas encore pleinement les règles de Schengen (Bulgarie, Roumanie, Chypre).

Les États membres disposent d’une période de transition de sept ans pour rejoindre la plateforme, le règlement doit à présent être adopté formellement par le Parlement européen et le Conseil.

