Événement – La 2ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels célébrée le 22 courant

Au Maroc, et suite au succès qu’a connu la première édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels, (NMEC), la Fondation Nationale des Musées, la Fondation Jardin Majorelle et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organisent la deuxième édition prévue le 22 courant pour fêter en lumière et en culture le début de l’été.

Cette année, plus de 80 musées, galeries et espaces culturels participeront à cet événement en ouvrant leurs portes gratuitement, de 18h à minuit, dans 18 villes du Royaume ; dont Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Kénitra, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira, Agadir, Assa, Laâyoune, Dakhla et Aousserd, indique un communiqué conjoint des organisateurs.

+ Découvrir des objets archéologiques et ethnographiques +

Une opportunité unique pour que les visiteurs de tout âge et de tout horizon puissent voyager à travers les salles d’exposition, découvrir des objets archéologiques et ethnographiques ainsi que des œuvres artistiques, selon la même source.

Le soir a été choisi pour mettre en lumière cet événement au sein d’une ambiance estivale, où chaque pas devient une promesse d’évasion, chaque regard est une rencontre avec l’histoire, l’art et la culture et chaque création est une invitation à la découverte et au partage. Le 22 juin devient ainsi un rendez-vous incontournable, incarnant une véritable célébration de la culture, conclut le communiqué.

Article19.ma