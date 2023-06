Maroc / USA – Le destroyer american USS « Arleigh Burke » en visite au port d’Agadir

L’USS Arleigh Burke (DDG 51), un destroyer à missiles guidés de classe Arleigh Burke, est arrivé à Agadir, au Maroc, pour une visite prévue au port le 10 juin, afin de participer à l’exercice African Lion 2023 pour améliorer l’interopérabilité et la sécurité régionale.

Selon le site naval-technology.com, la visite, à l’appui de l’exercice Lion africain 2023, vise à renforcer le partenariat entre les forces navales américaines Europe-Afrique (NAVEUR-NAVAF) et les forces armées royales marocaines, en promouvant un engagement partagé en faveur de la sécurité régionale et en renforçant l’interopérabilité entre les deux nations.

Au cours de la visite au port, les dirigeants et les représentants de NAVEUR-NAVAF et des forces armées royales marocaines seront autorisés à visiter l’USS Arleigh Burke, à mieux comprendre les capacités du navire et à nouer des liens plus étroits entre les deux forces navales.

+ Renforcer les relations et promouvoir l’interopérabilité +

James Marques, analyste de l’aérospatiale, de la défense et de la sécurité chez GlobalData, a donné son avis sur la force de la relation navale entre les deux nations : « Le Maroc est désigné comme un allié important des États-Unis. African Lion 2023 est un exercice de formation continue co-organisé par les États-Unis et le Maroc ».

Ajoutant que : « Les États-Unis considèrent le Maroc comme un leader régional de la sécurité, en particulier en matière de lutte contre le terrorisme et la sécurité maritime en Méditerranée. Une voie importante pour les États-Unis pour traiter les questions de sécurité en Afrique. »

La visite comprendra également un engagement de leader clé de l’exercice maritime pour renforcer les relations et promouvoir l’interopérabilité entre les forces armées américaines et marocaines.

Le commandant Pete Flynn, commandant de l’USS Arleigh Burke, a exprimé son honneur lors de sa visite à Agadir et a souligné l’importance du partenariat avec le Maroc.

Il a déclaré : « Notre partenariat avec le Maroc offre à la marine américaine une merveilleuse occasion de démontrer notre engagement commun en faveur d’une Afrique sûre, stable et prospère. »

+ Le Maroc, un allié majeur de l’OTAN +

Le rapport « Morocco Defence Market 2023-2028 » de GlobalData révèle la relation solide du Maroc avec les États-Unis, le Maroc est désigné comme un allié majeur de l’OTAN, une position consolidée sous l’administration Trump aux États-Unis, qui a soutenu les solutions proposées par le Maroc au conflit du Sahara.

Les relations du Maroc avec les États-Unis peuvent également être considérées comme l’expression d’alignements géopolitiques plus larges : l’Algérie s’est récemment rechue à de bonnes relations avec la Russie en raison de la détérioration des relations avec la France et les États-Unis.

Après la visite du port, l’USS Arleigh Burke et son équipage se joindront à environ 8 000 participants de 18 nations dans l’exercice en cours African Lion 23.

En tant que plus grand exercice conjoint combiné annuel mené par le US Africa Command, African Lion vise à améliorer la préparation stratégique, en favorisant la capacité des équipes conjointes à se déployer, à se battre et à réussir dans des environnements complexes multidomaines.

L’exercice de cette année comprendra diverses opérations, y compris l’interdiction maritime, la défense aérienne, la guerre anti-sous-marine et les exercices de tirs navals.

+ « Ce navire est construit pour se battre » +

Le chef de commandement Rafael Barney de l’USS Arleigh Burke a fait l’éloge de la résilience de l’équipage et a exprimé sa confiance dans sa capacité à contribuer à la sécurité africaine.

Il a cité l’amiral Arleigh Burke, l’homonyme du navire, en disant : « Ce navire est construit pour se battre », et a souligné leur engagement à faire de la sécurité africaine une priorité absolue pour leurs partenaires africains.

En tant que membre de la Forward Deployed Naval Forces-Europe (FDNF-E), l’USS Arleigh Burke est sur sa troisième patrouille dans la zone d’opérations NAVEUR-NAVAF. Au départ de la station navale de Rota, en Espagne, le 2 février 2023, le navire a opéré dans diverses régions, y compris la Baltique, le Nord, la Méditerranée et la mer Noire.

L’USS Arleigh Burke est l’un des quatre destroyers de la marine américaine basés à la station navale de Rota, en Espagne, affecté au commandant de la Task Force 65 à l’appui de l’architecture de défense antimissile aérienne intégrée de l’OTAN. Cette mission permet une coopération et une coordination transparentes avec les alliés de l’OTAN pour la sauvegarde des régions européennes et africaines.

La visite du navire à Agadir, au Maroc, renforce non seulement le lien entre les États-Unis et le Maroc, mais témoigne également de l’engagement des deux pays à promouvoir la sécurité régionale et à favoriser des partenariats durables.

Article19.ma