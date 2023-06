Dialogue inter-religieux – Maroc : pas contente, la délégation iranienne boycotte le discours d’un membre de la Knesset israélienne

L’ancien ambassadeur d’Israël à l’ONU a pris la parole lors de la Conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux à Marrakech organisée par l’Union interparlementaire (UIP) et le Parlement du Maroc.

La délégation iranienne est sortie pendant son discours, a rapporté jeudi le site Jewish News Syndicate (JNS).

« Vous parlez de tolérance religieuse mais en pratique, vous ne faites que promouvoir la haine et le terrorisme », a déclaré Danon à propos des responsables iraniens. « Le peuple iranien mérite un meilleur leadership. »

L’Union interparlementaire compte 179 législatures membres, dont la Knesset.

L’IHRA est une organisation intergouvernementale basée à Berlin qui cherche à renforcer l’enseignement de l’Holocauste. Il a publié la définition de travail largement adoptée et non contraignante de l’antisémitisme en 2016.

La définition cite 11 exemples, dont : « Refuser au peuple juif son droit à l’autodétermination, par exemple en affirmant que l’existence d’un État d’Israël est une entreprise raciste » et « Appliquer deux poids deux mesures en exigeant qu’il [Israël] un comportement qui n’est ni attendu ni exigé d’aucune autre nation démocratique.

Danon a également appelé à une plus grande tolérance religieuse, décrivant Israël comme « un pays qui incarne la diversité et le multiculturalisme » et un pays où « des personnes de confessions différentes ont trouvé refuge et une patrie ».

Il a ajouté que l’État d’Israël d’aujourd’hui est un rappel des « défis qui nous attendent dans la poursuite de la paix et de la coexistence ».

Il a parlé d’espoir pour l’avenir et dans le sillage des accords d’Abraham de 2020, qui, a-t-il dit, « démontrent que la poursuite de la paix et de la réconciliation peut transcender les griefs historiques et les conflits de longue date ».

La délégation israélienne à la conférence était dirigée par Danon, qui est également le président du Likud mondial, et comprenait le député Yesh Atid Elazar Stern, le député du Parti de l’unité nationale Yifat Sasha-Biton et le député du Likud Dan Illouz.

+ Israël devrait avancer vers la reconnaissance du Sahara marocain, tout comme l’a fait notre allié le plus proche, les États-Unis +

Lundi, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré lors du Forum mondial de l’AJC à Tel-Aviv que les accords d’Abraham ont créé une opportunité unique pour la paix dans la région et ont contribué à créer une croissance sans précédent du commerce de son pays avec Israël.

« Après des décennies de guerre et de haine, il existe désormais une opportunité unique pour la paix », a-t-il déclaré. « Les relations bilatérales avec Israël se sont améliorées à tous les niveaux. »

Bourita a noté qu’au cours des deux dernières années, le Maroc a vu plus d’une douzaine de visites de hauts responsables israéliens, un bond de 160% du commerce bilatéral et une multiplication par cinq du nombre de touristes israéliens.

En décembre 2020, dans une annonce tripartite incluant les États-Unis, le Maroc a rétabli et amélioré ses relations avec Israël après une interruption de 20 ans.

La semaine dernière également, le président de la Knesset, Amri Ohana, a exprimé son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental lors d’une visite à Rabat.

Ohana a pris la parole le jour où il est devenu le tout premier dirigeant du parlement israélien à effectuer une visite officielle à la législature d’un pays musulman.

« Israël devrait avancer vers cet objectif de reconnaissance du Sahara marocain, tout comme l’a fait notre allié le plus proche, les États-Unis. … J’ai soutenu et poussé vers cet objectif », a déclaré Ohana.

Il a présenté au chef du parlement marocain le plus petit Coran du monde, imprimé avec la nanotechnologie israélienne, a précisé JNS.

Article19.ma