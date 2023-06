Politique – Au Parlement, passe d’arme entre Akhannouch et le PJD : « Aujourd’hui est mieux qu’hier », affirme le chef du RNI

Controverse. Nouvelle passe d’armes au Parlement entre le leader du RNI, Aziz Akhannouch et l’oppostion, notamment le groupement parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD).

S’exprimant lors de la séance plénière mensuelle des questions de politique générale dédiée à la question de l’enseignement supérieur, le chef du gouvernement à répondu aux reproches des députés du parti de la lampe, affirmant que “aujourd’hui est mieux qu’hier”, faisant référence au bilan des deux précédents gouvernements dirigés par Abdelilah Benkirane et Saaed Eddine El Othmani.

De quoi provoquer l’ire des députés de l’opposition en pleine séance, qui ont tiré à boulets rouges sur le bilan de l’Exécutif actuel dans le domaine de l’enseignement supérieur.

De son côté, Akhannouch a tiré la sonnette d’alarme sur le système “obselète” dans les univeristés marocaines, qui a mené ces dernières années à un taux d’abandon des études universitaires sans obtenir un diplôme estimé à 49%, alors que le taux de chômage des diplômés universitaires dans le processus de l’accès ouvert a augmenté de 18,7% contre 8,5% pour les universités à accès régulé ou limité. À cela s’ajoute un taux d’encadrement pédagogique inférieur aux indicateurs reconnus à l’international, soit un professeur pour environ 120 étudiants dans les facultés à accès ouvert.

Dans ce sens, le chef de l’Exécutif a souligné “l’inefficacité des facultés polydisciplinaires, un modèle largement critiqué à l’échelle internationale”, ajoutant que “les recommandations du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique préconisant la révision de ce modèle”.

+ Orienter la transformation du système de l’enseignement supérieur à l’horizon 2030 +

Akhannouch a mis l’accent également sur le départ à la retraite de 2.200 des enseignants-cadres les plus qualifiés d’ici 2026, et du faible impact de la recherche scientifique, qu’il s’agisse de l’enveloppe budgétaire allouée (1,6% du budget général durant les années 2021 et 2022) ou du nombre de chercheurs qui ne dépasse pas 1.708 pour un million d’habitants (contre 2.916 chercheurs pour un million d’habitants au Brésil, par exemple).

Pour sortir de cette impasse, le chef du gouvernement a décliné les quatre plans directeurs qui serviront de référence pour orienter la transformation du système de l’enseignement supérieur à l’horizon 2030. Ces plans portent sur :

-L’enseignement supérieur: concerne la révision des priorités de la formation, l’organisation universitaire des établissements de l’enseignement supérieur privé et public, ainsi que des institutions étrangères.

-La recherche scientifique: vise la redéfinition des priorités des offres de recherches scientifiques et le renforcement des laboratoires de recherche en révisant le système des brevets scientifiques.

– L’innovation: vise le renouvellement des sujets d’innovation tout en développant de nouvelles ingénieries pour les acteurs concernés, notamment en renforçant le rôle des incubateurs et des centres de transformation technologique, et en modernisant le système des brevets,

-La transformation digitale: vise à revoir et à améliorer les parcours universitaires, tant pour l’étudiant que pour l’enseignant-chercheur et l’ensemble des cadres administratifs et techniques, outre l’encouragement des parcours des projets en herbe, des investisseurs et autres partenaires.

Article19.ma