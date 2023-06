Prédiction – « D’ici à 2030, Bank of Africa sera un groupe panafricain de référence », selon Othman Benjelloun

À 92 ans, le discret président de Bank of Africa (BOA), Othman Benjelloun n’est pas prêt à prendre sa retraite et pense sérieusement à des projets d’avenir pour son groupe bancaire.

Dans un entretien accordé à l’hebdomadaire Jeune Afrique, le tycoon marocain estime que BOA (ex BMCE Bank) sera un groupe panafricain de référence d’ici 2030.

À titre indicatif, le groupe BOA a réalisé en 2022 un bénéfice record de 2,3 milliards de dirhams (220 millions d’euros, en hausse de 15 % par rapport à 2021).

Benjelloun explique que : « Le développement de Bank of Africa en Afrique subsaharienne se matérialise aujourd’hui par une présence dans près d’une vingtaine de pays, principalement en Afrique de l’Ouest et de l’Est. Au-delà d’être historique, notre présence à l’ouest du continent bénéficie d’une proximité forte – culturelle, économique et religieuse – entre le royaume du Maroc et les pays de l’UEMOA. De ce fait, nos implantations y sont nativement performantes » .

Et d’ajouter: « L’est du continent (africain), nous devons encore l’optimiser, voire rationaliser notre présence par une amélioration régulière de nos actions et process. C’est notre objectif de court terme. À plus long terme, il est évident que le renforcement de la présence de Bank of Africa dans les grandes économies du continent que peuvent être le Nigeria ou l’Égypte sont des objectifs et nous devons, pour cela, nous appuyer sur de nouveaux partenariats ».

Article19.ma