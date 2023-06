L’ère du digital – Guterres pour un « code de conduite » international relatif à l’intégrité des informations

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a plaidé, lundi, en faveur de l’élaboration d’un « code de conduite » international pour assurer l’intégrité des informations sur les plateformes numériques.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le chef de l’ONU a indiqué que ce code de conduite doit s’appuyer sur des principes comme l’engagement à respecter l’intégrité de l’information, le respect des droits humains, une plus grande transparence des réseaux, notamment sur leurs algorithmes « connus pour amplifier » les fausses informations, outre une accélération des mesures pour contrer cette désinformation de la part des Etats et de tous les acteurs.

+ “Menace existentielle” +

Evoquant la prolifération de l’Intelligence artificielle (IA), M. Guterres a relevé que des scientifiques et experts ont mis en garde contre la “menace existentielle” que représente cette nouvelle technologie pour l’humanité au même titre que le risque de guerre nucléaire, notant que ces avertissements doivent être pris au sérieux.

Il a, dans ce cadre, indiqué que le Pacte numérique mondial, le Nouvel agenda pour la paix et l’Accord sur la gouvernance mondiale de l’IA que l’ONU propose offriront des solutions multilatérales fondées notamment sur les droits de l’homme, soulignant que l’avènement de l’IA générative “ne doit pas nous distraire des dommages que la technologie numérique cause déjà à notre monde”.

“La prolifération de la haine et des mensonges dans l’espace numérique entraîne de graves dommages à l’échelle mondiale”, a-t-il mis en garde.

Certes les plateformes numériques ont soutenu les communautés en temps de crise, élevé les voix marginalisées et aidé les Nations Unies à impliquer les gens du monde entier dans la quête de paix, de dignité et de droits de l’homme sur une planète saine, mais aujourd’hui, cette même technologie est souvent une “source de peur” et non pas d’espoir, a-t-il fait observer.

+ Le plan d’action propose la création de “garde-corps” +

Il a expliqué que les plateformes numériques sont utilisées à mauvais escient pour subvertir la science et propager la désinformation et la haine à des milliards de personnes, estimant que cette menace requiert une action mondiale “claire et coordonnée”.

Dans ce sens, il a signalé que la note d’orientation de l’ONU sur l’intégrité de l’information sur les plateformes numériques propose un cadre pour une réponse internationale concertée.

Ce plan d’action propose la création de “garde-corps” pour aider les gouvernements à se rassembler autour de lignes directrices qui promeuvent les faits, tout en exposant les complots et les mensonges, et en sauvegardant la liberté d’expression et d’information, a-t-il précisé.

Il s’agit aussi, selon lui, d’aider les entreprises technologiques à résoudre des problèmes éthiques et juridiques complexes et à construire des modèles commerciaux basés sur un écosystème d’informations sain.

Article19.ma