Vidéo – La Fondation Hiba organise la 3e édition de Souk l’Oustouwanat au cinéma Renaissance

La Fondation Hiba organise pour la troisième année consécutive sa grande braderie musicale le 24 juin, Souk l’Oustouwanat ou le souk à disques, au cinéma Renaissance à Rabat, selon un communiqué.

Après le succès des deux dernières éditions en 2021 et 2022, place à la troisième édition de Souk L’Oustouwanate où la Fondation Hiba organise le plus grand marché au Maroc dédié aux disques vinyles et aux biens culturels musicaux.

+ Encourager la rencontre des collectionneurs de disques vinyles et audiophiles +

Malgré l’essor du streaming en ligne, le disque vinyle reste très en vogue chez les passionnés de musique, il est considéré comme une forme d’art en elle-même par les amateurs de musique et collectionneurs professionnels, le disque vinyle permet une qualité de son unique et une écoute particulière des sons musicaux.

Qu’il s’agisse d’audiophiles à l’oreille fine, de jeunes curieux à la recherche d’une expérience authentique ou de fans d’objets musicaux physiques, les ventes du vinyle ont explosé et cela grâce à leur qualité d’écoute, leur côté insolite et nostalgique, la découverte musicale ou encore la beauté des pochettes rétro qui deviennent de véritables objets de collection.

Souk l’Oustouwanat a pour objectif de créer une émulation et d’encourager la rencontre des collectionneurs de disques vinyles et audiophiles, les différents amateurs du vintage exposent leurs biens musicaux, les vendent et discutent musique durant l’événement.

Il est à bière qu’un appel à participation a été lancé pour repérer les disquaires et collectionneurs à travers le Maroc qui aimeraient vendre leurs biens durant l’événement.

Article19.ma