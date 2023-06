Aventure – L’alpiniste Ibrahim Bennouna part à la conquête du K2, deuxième plus haut sommet de la planète

Événement. Amoureux des défis de taille, l’alpiniste marocain Ibrahim Bennouna va tenter de relever un nouveau défi de difficulté extrême, en partant à la conquête du K2, deuxième plus haut sommet mondial de la planète, juste après l’Everest.

Appartenant à la chaine de l’Himalaya, plus précisément le Karakoram, frontière entre la Pakistan et la Chine, le K2 (8611m), surnommé « la montagne Sauvage ou la montagne sans pitié », est « très dur à gravir », comme l’affirme Ibrahim Bennouna.

« Réputée pour sa difficulté technique et ses grands risques beaucoup plus que n’importe quel autre 8000 m, c’est une montagne très meurtrière, avec un taux de mortalité d’environ 35 %. Sur ces décès, 60 % surviennent lors de la montée et 40 % lors des descentes », a indiqué l’alpiniste dans un entretien à la MAP.

Malgré la complexité que représente le défi de gravir le K2, Ibrahim Bennouna, qui commence son expédition ce lundi à Islamabad au Pakistan, espère devenir le premier Marocain et Africain à le réussir.

+ Une première marocaine et africaine » +

« Aujourd’hui, sur les quatorze sommets de la planète de +8.000 m, notre drapeau marocain a été hissé aux sommets de l’Everest 5 fois, le Lhotse, et l’Annapurna, mais jamais un +8000 m sauvage de la chaine Karakoram, c’est pourquoi cela constituera une première marocaine et africaine », a-t-il dit.

D’après l’alpiniste marocain, ce projet est né après une longue réflexion et une préparation mentale, physique, et logistique de plus de 2 ans.

« La réalisation de ce projet est la concrétisation d’un long chemin de défis et parcours sportifs », a-t-il confié.

« J’ai commencé l’escalade tout petit avant de jouer au foot comme tous les Marocains, puis je me suis essayé à la course à pied et au triathlon, mais tout en étant toujours focalisé sur la montagne, comme une source de bien-être. Ainsi, j’ai participé à plusieurs trails au Maroc et à l’étranger, ainsi qu’à des triathlons au niveau national et des extrêmes triathlons (des Ironman de montagne) à l’international, (Alpes, France, Suisse, Suède, et Norvège », a-t-il expliqué.

En parallèle, a-t-il ajouté, l’ascension des cimes est restée toujours « un rêve d’enfant ».

Concernant ses exploits personnels, Ibrahim Bennouna a fait savoir qu’il a gravi les sommets de +4000 m du Maroc en un temps record, et a fait l’ascension du Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique, en 33 heures, tout comme le Mont Blanc (France) à 5 reprises par différentes voies, et le Matterhorn (Suisse) sans atteindre son sommet, et plusieurs autres sommets un peu partout dans le monde.

+ « Un projet ultime… » +

En cette phase de sa vie d’aventurier, le jeune homme considère l’ascension du mont K2 comme « un projet ultime ».

« Le K2 est un projet ultime, et j’espère pouvoir porter haut le drapeau marocain à son sommet », a-t-il souligné, émettant le souhait de pouvoir réussir l’escalade du reste des +8000 m non conquis encore par des Marocains.

« Honnêtement, je vois l’ascension du K2 comme un projet national, le rêve de tous les jeunes marocains qui ont tous un sommet à gravir, dans tous les domaines de la vie », a-t-il ajouté.

Au-delà du défi sportif, le jeune alpiniste marocain œuvre à sensibiliser aux conditions difficiles des populations des montagnes de l’Atlas au Maroc, notamment durant la saison hivernale.

A ses yeux, tout amoureux de montagne ne peut être que touché par la situation difficile que vivent les populations de montagnes. « Lors de nos ascensions hivernales, on observe de près leur fragilité vis-à-vis du froid, du manque d’eau et de nourriture, en plus de leur isolation », a-t-il relevé.

Dans ce sens, il affirme qu’il souhaite sensibiliser à ces conditions à travers la K2M « K2 MorocCan Project Association » qui a pour but de venir en aide aux populations de l’Atlas, grâce aux dons, tout au long de la réalisation de ce projet. (Avec MAP)

Article19.ma