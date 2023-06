Insolite – Achâari, ex-ministre de la Culture proteste : « Non, mon roman n’a pas bénéficié de l’argent public ! »

Polémique. Que ce qui se passe-t-il au ministère de la Culture? L’ex-ministre et romancier marocain, Mohamed Achâari s’est dit « surpris » par la liste publiée par ce département, signalant des ouvrages ayant bénéficié de « subventions » en 2023, et dans laquelle figure son roman en langue arabe « al-Qaws wa al-Faracha »(L’arc et le papillon).

Celui qui était en charge du portefeuille de la Culture pendant presque une décennie (de 1998 à 2007) dans les cabinets des premiers ministres Abderrahmane El Youssoufi et Driss Jettou, a affirmé n’avoir déposé « aucune demande d’aide publique », ajoutant qu’il n’a aucun lien avec la maison d’édition à laquelle il a été associé dans la liste publiée par le ministère.

+ « Je demande à ce que mon nom soit retiré de cette liste » +

M. Achâari a regretté également que le département la Culture, sous la direction du jeune ministre, Mohamed Mehdi Bensaïd, n’ait pas pris la peine de le contacter avant de rendre publique la liste, selon le site Ahdathtv.ma.

« Je demande à ce que mon nom soit retiré de cette liste, et que cette aide qui a été octroyée sans ma connaissance ni mon accord soit annulée”, a-t-il protesté. Et d’ajouter “qu’il n’a, ni de près ni de loin, de lien avec la maison d’édition figurant à côté de son nom”.

Selon la liste en question, que Article19.ma a pu consulter, le ministère aurait octroyé autre titre de l’année 2023 une aide de 20 000 dirhams ($2.000) au roman « L’arc et le papillon» d’Achâari et à sa “maison d’édition” présumée, Sagacita.

Le ministre n’a pas encore réagi à la protestation de l’écrivain et militant socialiste.

Article19.ma