In fine, Tebboune ira où n’ira plus pas à Paris ?

Le président algérien Abdelmajid Tebboune ne sait plus à quel saint se vouer. Et pour cause, sa « très attendue » visite officielle à Paris au mois de juin semble reportée aux calendes grecques à cause de « tensions » internes et non d’agenda, comme on le prétend à Alger.

Selon les sources de Africa Intelligence newsletter, cette visite est perturbée par un désaccord avec le chef de l’Armée nationale populaire algérienne, Saïd Chengriha. Pour rappel, elle a été reportée pour la deuxième fois et risque de ne pas avoir lieu, purement et simplement.

En fait, une visite, sur laquelle comptait le président Macron pour redorer le blason de la France, en tournant la page de son passé tumultueux en Algérie, quitte à sacrifier l’amitié traditionnelle et avérée du royaume chérifien. Tel « un petit éléphant dans un magasin de porcelaine », disent les mauvaises langues.

