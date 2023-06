Nécrologie – Berlusconi, l’homme fort d’Italie est mort à l’âge de 86 ans

Silvio Berlusconi, appelé « il Cavaliere » , homme d’affaires et politicien de renom, connu pour ses frasques et ses nombreux allers-retours à la tête du gouvernement italien, est décédé, ce lundi 12 juin à Milan, àl’âge de 86 ans.

L’ancien chef de gouvernement, soigné pour une leucémie, avait été hospitalisé au début du mois à Milan, sa ville natale, pour des contrôles prévus, selon les médias italiens.

Silvio Berlusconi, chez lui, au palazzo Grazioli, à Rome, en 2008.

+ L’homme le plus riche d’Italie » +

Berlusconi a été trous fois président du conseil (de mai à décembre 1994, de 2001 à 2006, enfin de 2008 à 2011), parlementaire de 1994 à 2013, puis de l’automne 2022 à sa mort, chef de file de la droite italienne, dont il est parvenu à unir les composantes, pendant deux décennies, entrepreneur des médias, ex-propriétaire du club de football du Milan AC.

Connu pour ses accointances avec Vladimir Poutine et l’ex dictateur libyenMouammar Kadhafi, Berlusconi a détenu, à plusieurs reprises, le titre d’homme « le plus riche d’Italie », il est le premier ministre qui aura passé le plus de temps au pouvoir depuis la naissance de la République italienne soit exactement 3 340 jours.

