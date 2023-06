Vidéos / SIEL 2023 – Le stand du CNDH clôture ses activités avec un débat sur les « Perspectives de la réforme du Code de la famille »

Le stand du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à la 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), a entamé, ce dimanche 11 juin 2023, le programme de sa dernière journée d’activité avec un débat sur les « Perspectives de la réforme du Code de la famille ».

Mme Malika Benradi, professeure émérite à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal-Rabat a déclaré au micro d’Article19.ma que : « Le dernier discours de SM le Roi, à l’occasion de la dernière fête du trône, a reconnu que le Code de la famille au niveau de son application a montré ses limites, ses insuffisances, voir même des contradictions ».

La professeure a rappelé que : « Le Maroc a adopté en 2011, une Constitution, qui pour la première fois dans l’histoire du Royaume consacre le principe de l’égalité homme-femme dans tous les droits, y compris les droits civils (Article 19), consacre également le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe et retient le sexe comme premier critère de la discrimination et consacre la primauté de la norme internationale sur la norme interne ».

+ « Politique et Fiction, Mélanges offerts à Abdelhay Moudden » +

Le stand a organisé également la présentation et signature de l’ouvrage « Politique et Fiction, Mélanges offerts à Abdelhay Moudden », en présence de ses coordinateurs Driss Ksikes et Ahmed Bouhsane.

Ce livre qui célèbre M. Abdelhay Moudden, professeur universitaire au Maroc et aux États-Unis, et ancien membre de l’Instance Équité et Réconciliation, est sous forme de mélanges offerts qui consiste à célébrer son parcours riche.

Driss Ksikes, coordinateur de cet ouvrage, a déclaré que : « Pour Abdelhay Moudden, nous avons considéré que la politique et la fiction sont les deux grands domaines sur lesquels il travaille en plus de la question des droits de l’homme, des mouvements sociaux, la violence de l’Etat, et l’économie politique ».

L’écrivain, dramaturge et chercheur, Driss Ksikes a souligné que « ce travail, qui a pris 3 ans, consiste à 31 articles en trois langues ; l’Arabe, l’Anglais et le Français ».

+ Cérémonie de clôture +

Pour clôturer ces dix jours d’activités, le stand du CNDH a planifié un programme artistique et culturel, avec une pièce théâtrale mise en scène par des enfants, puis une performance « Jazz’Amazigh » de Meryem Assid.

La journaliste lauréate de l’institut supérieur de la communication et de l’information et chanteuse Amazighe Meryem Assid a affirmé que « C’est une grande joie de chanter au nom des droits de l’homme ».

Pour sa part, le conseiller royal M. André Azoulay, qui était parmi les spectateurs a déclaré que : « C’était un moment de très grand art et beaucoup d’émotion pour nous tous. C’est une très belle initiative, bravo au CNDH ».

La présidente du Conseil Mme Amina Bouayach a clôturé cette journée en affirmant que : « Le stand du CNDH a réussi à créer un espace de débat, de participation, mais également un espace d’élaboration d’idées à travers les débats et les présentations des livres. Le stand a tenu à respecter à 100% l’accessibilité des personnes en situation de handicap, y compris la signalisation et la langue des signes ».

Ajoutant que : « En plus de la présence effective des visiteurs du stand au Salon, les diffusions lives partagés sur la page Facebook du Conseil a attiré plus de 290 000 personnes, soit une augmentation de 700% par rapport à l’année précédente ».

