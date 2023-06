Gaz naturel – Le Maroc poursuit ses importations records d’Espagne et rêve d’atteindre l’autosuffisance (GEM)

En mai 2023, et pour le quatrième mois de suite, le Maroc a importé un volume record de 88 millions de cfd (pieds cubes) de gaz en provenance d’Espagne, rapprochant les importations du seuil de 100-110 millions de cfd que les deux centrales thermiques marocaines de Tahaddart et Aïn Béni Mathar recevaient d’Algérie avant que celle-ci n’arrête en novembre 2021 ses exportations vers le Royaume.

L’Espagne a commencé, fin juin 2022, à livrer du gaz au Maroc. L’opération est possible grâce à l’inversion du flux du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui servait depuis son lancement en 1996 et jusqu’à sa suspension en octobre 2021, acheminer le gaz algérien en péninsule ibérique via le Maroc.

Ce renversement est à lier au contexte géopolitique dans la région: tout d’abord Alger a coupé ses relations diplomatiques avec Rabat en août 2021. Puis en mars 2022, l’Espagne a opéré un rapprochement historique avec le Maroc, provoquant l’ire du régime algérien. Celui-ci a d’ailleurs répliqué en, entre autres, baissant drastiquement ses exportations de gaz via le second gazoduc qui lie l’Algérie à l’Espagne.

+ Le Maroc multiplie les opérations d’exploitation du gaz +

Quoi qu’il en soit, le Maroc espère pouvoir se libérer de sa dépendance du gaz étranger, en multipliant les opérations d’exploration de son propre sous-sol.

Selon un rapport de « Global Energy Monitor », ONG américaine spécialisée dans le suivi des projets d’énergie dans le monde, les réserves actuelles du Royaume s’établissent à environ 39 milliards de mètres cubes de gaz. La même source indique que le pays pourrait faire partie des “nouveaux joueurs” du gaz en Afrique, comme le Sénégal, la Mauritanie, le Mozambique, l’Afrique du Sud, la Tanzanie ou encore l’Éthiopie.

En décembre 2022, Graham Lyon, patron de la société britannique Sound Energy, fortement présente dans le Royaume à travers plusieurs projets d’exploration pétrolière et gazière, affirmait que « le Maroc dispose d’une grande richesse de réserves de gaz naturel estimée à 20 trillions pieds cubes, ce qui lui permettra d’atteindre l’autosuffisance, voire devenir exportateur vers les marchés internationaux ».

Selon les données officielles, les principales découvertes de gaz au Maroc sont concentrées dans deux bassins de production, le bassin du Gharb et le bassin d’Essaouira. À cela s’ajoute un troisième bassin en cours de développement à Tendrara. Entre 2000 et 2022, quelque 67 puits ont été forés dans le Royaume, dont 40 ayant montré la présence de quantités de gaz naturel. Le tout pour un investissement total de 29,4 milliards de dirhams, dont 96% financé par les partenaires.

