Cinéma – Le tournage de Gladiator 2 secoué par un accident à Ouarzazate, 10 blessés (Média)

Un grave incident est venu perturber le tournage du second opus du célèbre film Gladiator, qui se déroule actuellement à Ouarzazate dans le sud du Maroc.

Une dizaine de personnes ont été blessées dans un incendie qui a éclaté, le 7 juin, durant une séquence de cascade de la suite du réalisateur Ridley Scott.

« Six ont déjà quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, alors que les quatre autres sont toujours hospitalisées », a indiqué samedi, le site economictimes.

Les victimes sont toutes des membres de l’équipe technique, alors que le casting, qui comprend notamment la légende hollywoodienne, Denzel Washington, et la star en actuellement en vogue, Pedro Pascal, a été épargné par l’accident. Certains acteurs auraient été toutefois témoins de l’incendie depuis les coulisses, affirment plusieurs sources médiatiques.

+ Gladiator 2 attendu le 22 novembre 2024 +

Un porte-parole de Paramount, société productrice du film, a rassuré que les blessures « ne représentent aucun danger pour la vie des personnes touchées ».

Dans un communiqué publié après l’accident, la firme a indiqué qu’elle suit la situation de près et qu’elle prend toutes les précautions nécessaires, ajoutant que les équipes médicales et de sécurité étaient sur le plateau et qu’elles ont agi rapidement.

Les causes de l’incident n’ont pas encore été définies officiellement, mais des médias américains évoquent une “explosion” ou encore “un problème au niveau d’un conduit de gaz”.

Attendu dans les salles sombres le 22 novembre 2024, Gladiator 2 et la suite du premier opus, filmé au Maroc également, et qui fut un immense succès populaire et critique, marquant toute une génération de spectateurs, et remportant 5 Oscars notamment celui du meilleur acteur principal, décerné à Russel Crow pour son interprétation magistrale du protagoniste du film, le général romain Maximus Decimus Meridius.

Ce dernier étant mort en héros à la fin de Gladiator 1 après avoir tué le grand méchant du film, l’empereur Commode, le casquette d’antagoniste principal est récupéré par Lucius, neveu de Commode et fils de Lucilia qui était secrètement amoureuse de Meridius.

Article19.ma