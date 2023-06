Espionage Act – Accusé d’avoir « mis en péril » la sûreté des USA, Trump fait face à 37 chefs d’inculpation

’étau de la justice américaine se resserre davantage autour de Donald Trump. L’ex-président américain a été accusé, ce vendredi 9 juin, d’avoir conservé des documents confidentiels, y compris des secrets militaires et nucléaires, après son départ de la Maison Blanche.

Au total, 37 chefs d’inculpation accablent Donald Trump pour sa gestion d’informations sensibles, et pour avoir délibérément refusé les appels du département de la Justice à retourner les documents en questions qu’il avait transférés de la Maison Blanche à sa luxueuse résidence Mar-a-Lago, à Miami en Floride, où il s’est installé depuis la fin de son mandat, selon Times of Israël.

« Les lois sont les mêmes pour tous », a indiqué le procureur spécial chargé de l’enquête, Jack Smith, lors de l’annonce vendredi des chefs d’inculpation à la télévision. “Celles qui protègent les informations liées à la défense nationale sont essentielles » et « les violer met notre pays en danger », a-t-il insisté, demandant un « procès rapide » pour Donald Trump.

La veille, le milliardaire républicain avait annoncé son inculpation par la justice fédérale pour les faits mentionnés -une première pour un ancien président-, clamant au passage son “innocence”, et estimant qu’il “n’a rien caché” et qu’il est victime de “manoeuvres” menées par ses adversaires démocrates, pour miner sa candidature à la présidentielle en 2024 où il espère retrouver le sommet de l’État américain qu’il a perdu en 2020 au profit de Joe Biden.

+ Des documents secrets stockés dans une salle de bal, une salle de bain et une douche… +

De leur côté, les procureurs en charge de l’affaire ont souligné que « dizaines de milliers de membres et d’invités » ont visité le « socialement actif » club de Mar-à-Lago entre la fin de la présidence de Trump en janvier 2021 et la perquisitions effectuées en août 2022, indiquant que Trump y avait pourtant stocké des documents, « y compris dans une salle de bal, une salle de bain et une douche, et un espace de bureau, sa chambre et un débarras. »

D’après les procureurs, Trump a montré, au moins deux fois, des plans et des documents classifiés sur les opérations militaires américaines à des personnes non autorisées à les voir à Bedminster, son club de golf à New Jersey. L’acte d’accusation révèle que les archives en questions « incluaient des informations sur les capacités de défense des Etats-Unis et de pays étrangers », « sur les programmes nucléaires » américains et « sur les vulnérabilités potentielles en cas d’attaque contre les Etats-Unis et leurs alliés ».

Ces accusations interviennent alors que Donald Trump continue de dominer la primaire présidentielle républicaine, et la veille d’un voyage de campagne prévu en Caroline du Nord. Si les autres candidats à la primaire ont attaqué le département de la Justice à cause de l’enquête au lieu de cibler Trump, la gravité des chefs d’inculpation sera cette fois plus difficile à contester pour les républicains, comparativement à l’affaire de fraudes comptables dans le cadre d’un paiement en 2016 à une actrice de films X pour qu’elle taise une liaison présumée avec l’ex-président, ajoute Times of Israël.

Article19.ma