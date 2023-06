Trump dans les filets de la Justice américaines et ne pourra plus y échapper

Le ministère de la justice a dévoilé vendredi les charges pénales fédérales contenues dans l’acte d’accusation du grand jury à l’encontre de l’ancien président Donald Trump concernant la mauvaise manipulation présumée de 102 documents classifiés trouvés dans sa propriété de Mar-a-Lago en août 2022.

Trump doit répondre de 37 chefs d’accusation, dont 31 pour « rétention délibérée » d’informations relatives à la défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage (Espionage Act).

Walt Nauta, assistant personnel de l’ex président des USA et ancien valet de chambre militaire, a également été désigné comme co-conspirateur dans l’acte d’accusation. Trump aurait ordonné à Nauta de déplacer et de cacher environ 64 boîtes de documents au domaine de Mar-a-Lago entre le 23 mai 2022 et le 2 juin 2022, à la suite d’une assignation à produire des documents délivrée par M. Trump le 11 mai 2022.

Selon l’acte d’accusation, les documents classifiés conservés dans la propriété comprenaient « des informations sur les programmes nucléaires américains et sur les capacités de défense et d’armement des États-Unis et de pays étrangers ».

Le plus grave, c’est que Trump aurait « partagé certaines de ces informations avec des personnes non autorisées », à deux reprises au moins, dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey.

C’est la première fois qu’un ancien président fait l’objet de poursuites pénales fédérales.

Trump, qui nie tout acte répréhensible, doit comparaître devant le tribunal de Miami mardi prochain, la veille de son 77e anniversaire. L’ancien président a également annoncé des changements dans son équipe juridique après la démission de deux avocats.

