Mémoire des années de plomb – Le CNDH dresse un bilan positif de sa coopération avec les Archives du Maroc

À l’occasion de la journée mondiale des archives, célébrée le 9 juin, et en application des recommandations de l’Instance equité et réconciliation (IER) relatives à la conservation des archives nationales, la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Mme Amina Bouyach a exposé le bilan du travail du Conseil dans ce domaine en 2023, lit-on dans un communiqué de cette institution.

Ainsi, le CNDH a répertorié 23.600 décisions arbitrales dans 167 dossiers, dont 5.749 décisions émanant de l’Instance indépendante d’arbitrage pour l’indemnisation, et 17.611 décisions émanant de l’IER ou du Comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’IER, explique le même communiqué. À cela s’ajoute la réalisation de copies numériques de 267 dossiers n’ayant jamais été remis auparavant aux Archives du Maroc, poursuit la même source.

+ Faciliter l’accès à l’information et aux statistiques +

L’événement a été également l’occasion de présenter une base de données numériques qui rassemble et organise les informations, les données et les documents relatifs aux dossiers des victimes et des ayants droit, et facilite l’accès à l’information et aux statistiques, selon la même source.

“Avec cette initiative, nous réalisons une avancée importante dans la sauvegarde des informations et des dossiers des victimes de cette période, et la documentation des bases de données et des décisions appliquant les recommandations de la justice transitionnelle marocaine”, a déclaré à ce propos Mme Bouayach.

“Dans le cadre d’un accord entre les deux institutions, nous allons livrer aux Archives du Maroc les dossiers qu’elles n’ont pas reçus auparavant. Le but est de préserver les dossiers des Marocains victimes de violations des droits de l’homme”, a ajouté la présidente du du CNDH, cité par le communiqué.

Par ailleurs, le Conseil a présenté les biographies collectées des victimes de détention et de disparition forcées, et toutes les références bibliographiques relatives à la prise de parole sur les violations du passé. Dans ce sens, 185 titres ont été édités entre 1969 et 2023, chacun portant l’intitulé, le nom de l’auteur, l’année d’édition, la maison d’édition, et la langue du pays d’édition et de traduction, ainsi que le genre et la couverture du livre. “Le but étant de faciliter aux chercheurs et aux historiens la mission l’accès à ces ressources, afin de les enrichir ou les utiliser dans la lecture de notre histoire contemporaine”, souligne le communiqué du CNDH.

Article19.ma