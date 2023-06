Transport aérien – La RAM renforce les opportunités de promotion touristique et économique entre le Maroc et l’Égypte

Le bureau de Royal Air Maroc au Caire s’emploie à renforcer les opportunités de promotion touristique et économique entre le Maroc et l’Egypte, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la compagnie qui repose sur des prestations de qualité, la diversification de l’offre et l’ouverture sur les marchés étrangers, notamment arabes.

Au cours d’une cérémonie organisée par le bureau de la RAM au Caire, en partenariat avec l’alliance « Oneworld » et en présence d’opérateurs économiques et touristiques, les intervenants ont mis en exergue la relance de la mobilité et des voyages entre les deux pays et les efforts que la compagnie nationale a déployés pour ouvrir de nouveaux horizons à l’exploration des opportunités d’investissement.

+ « Oneworld », une alliance distinguée +

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Egypte, Ahmed Tazi, a affirmé que la RAM, en tant qu’acteur national dans le domaine du transport aérien, a pu réaliser une reprise et une intensification de la circulation des citoyens égyptiens et marocains dans les deux sens, en augmentant la fréquence des vols reliant les deux pays, ce qui a contribué à soutenir le mouvement touristique et à créer des occasions prometteuses pour explorer les opportunités d’investissement.

Dans ce cadre, il a souligné que le nombre de vols atteignait 7 vols par semaine, et parfois 11 vols par semaine, en période de pic, ce qui « confirme les efforts déployés par la compagnie pour rapprocher les peuples égyptien et marocain ».

Le diplomate marocain a mis en avant les avantages de l’adhésion de la RAM à une alliance distinguée telle que « Oneworld » et l’amélioration conséquente des services conformément aux normes adoptées par cette alliance, estimant que la présence dans cette alliance donnera à l’entreprise une nouvelle impulsion et lui ouvrira des perspectives prometteuses.

M. Tazi a indiqué que cette compagnie considérée comme l’un des outils les plus importants du soft power, joue un rôle humanitaire dans les événements internationaux au service de ses clients, en particulier les citoyens marocains, ajoutant, à cet égard, que les institutions nationales soutiennent la Royal Air Maroc.

+ Une valeur ajoutée à l’alliance +

Pour sa part, le PDG de « Oneworld », Rob Gurney, a estimé que la Royal Air Maroc constitue une valeur ajoutée à l’alliance, puisqu’il s’agit de la première compagnie aérienne membre de l’alliance sur le continent africain depuis trois ans, notant que sa filiale au Caire a apporté 40 nouvelles destinations et relie un certain nombre de marchés internationaux via Casablanca.

De son côté, Ilham Kazini, directrice du pôle commercial à la RAM, qui intervenait par visioconférence, a adressé un message de remerciements aux agences et entreprises de tourisme en Egypte pour leurs efforts après la pandémie de Covid-19 et les résultats exceptionnels obtenus en vente, ainsi que le retour des tarifs des voyages à leurs niveaux antérieurs, affirmant la volonté de Royal Air Maroc d’accompagner les exigences et les propositions des entreprises du tourisme afin d’aboutir à davantage de succès communs.

Elle a ajouté que la compagnie oeuvre sans cesse pour développer les performances de ses bureaux à l’étranger dans le cadre de l’alliance « Oneworld », qui regroupe les principales compagnies aériennes du monde, louant l’évolution réalisée après l’adhésion à cette alliance distinguée.

Article19.ma