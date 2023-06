Kaïs Saïed sur « la corde raide » face aux urgentes exigences du FMI

Le préside tunisien Kaïs Saïed se trouve depuis quelques temps dans le dilemme suivant : comment calmer la rue tout en réduisant ou supprimant carrément les subventions des produits de première nécessité. Une équation à résoudre qu’impose le FMI, et ce avant de débloquer un prêt de 1,5 milliards destiné aux réformes économiques et sociales dans ce pays autrefois prospère et salué comme un modèle de « démocratie » dans le monde Arabe.

Ce temps est malheureusement revolu.

In fine, M. Saïed a décidé de « taxer les grosses fortunes ». Selon les chancelleries occidentales qui suivent de très près la crise tunisienne : c’est « la solution » vers laquelle semble se tourner le président tunisien pour renflouer les caisses de l’État et éviter d’avoir recours au traitement choc proposé par les experts du FMI. « Un choix à la fois risqué et difficilement applicable », disent-ils.

Depuis des mois, M. Saïed ne cache pas son désaccord avec « le gentleman agreement » préparé par le gouvernement et le FMI et qui a été en compte dans la loi de finances 2023.

Ainsi, la Tunisie s’engage notamment à contrôler la masse salariale du secteur public qui a explosé depuis la Révolution du jasmin en 2011 et qui représente 31 % du budget de l’État. Par ailleurs, il faut restructurer une centaine d’entreprises publiques lourdement endettées. Et the last not the least, M. Saïed doit accepter à contrecœur de mettre fin aux subventions des produits de première nécessité « introuvables » parfois dans les marchés.

Un choix qui ouvrira sans nul doute la boîte de Pandore et libérera les esprits de la révolte et de l’instabilité politique…

