Scandale – Trump annonce avoir été inculpé dans une enquête sur des documents classifiés

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé jeudi que son équipe juridique avait été informée qu’il avait été inculpé dans une enquête sur son traitement de documents classifiés et convoqué mardi après-midi devant un tribunal fédéral à Miami, a t-il indiqué sur le réseau Truth Social.

« Je n’aurais jamais cru possible qu’une telle chose puisse arriver à un ancien président des États-Unis, qui a reçu beaucoup plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, et qui devance actuellement, de loin, tous les candidats, à la fois démocrates et républicain, dans les sondages de l’élection présidentielle de 2024. JE SUIS UN HOMME INNOCENT ! », Trump a écrit sur la plate-forme de médias sociaux.

« C’est en effet un JOUR SOMBRE pour les États-Unis d’Amérique. Nous sommes un pays en déclin grave et rapide, mais ensemble, nous rendrons l’Amérique encore plus grande ! », a-t-il ajouté.

+ « Un signe que l’enquête touchait à sa fin » +

Les avocats de Trump ont rencontré plus tôt cette semaine des responsables du ministère de la Justice, dont Jack Smith qui a supervisé l’enquête sur le traitement par l’ancien président de documents classifiés. Les experts ont largement considéré la réunion comme un signe que l’enquête de Smith touchait à sa fin.

Le département des Archives nationales a passé des mois à récupérer des dossiers présidentiels après le départ de Trump, l’équipe de Trump ayant finalement remis une tranche qui comprenait près de 200 documents classifiés.

Cela a déclenché l’enquête du ministère de la Justice qui comprenait une assignation à comparaître et a finalement procédé à la perquisition de la propriété de Trump à Palm Beach en août 2022, où le FBI a trouvé plus de 100 autres documents classifiés.

Il est à noter que le message de Trump ne précise pas de quelles accusations il a été inculpé.

Article19.ma