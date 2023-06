Terrorisme – La Coalition mondiale contre Daech réaffirme sa détermination à contrer les acteurs malveillants et séparatistes qui sapent la stabilité en Afrique

La 10-ème réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech qui s’est tenue, jeudi à Riyad en Arabie Saoudite et qui a connu la participation de ses 86 membres, a adopté un communiqué qui a réaffirmé sa détermination à contrer les acteurs militaires malveillants, séparatistes et non étatiques qui sapent la coopération en matière de lutte antiterroriste et déstabilisent la sécurité régionale.

Cette détermination consolide, ainsi, la position de la Coalition adoptée lors de la dernière réunion ministérielle de la Coalition tenue à Marrakech en mai 2022, ainsi que la réunion plénière du Groupe de Réflexion sur l’Afrique « Africa Focus Group », tenue les 1er et 2 mars 2023 à Niamey.

Il convient de rappeler que la 9-ème Réunion ministérielle de la Coalition, tenue le 11 mai 2022 à Marrakech avait souligné la préoccupation des membres de la Coalition quant à la prolifération des mouvements séparatistes en Afrique qui génèrent une déstabilisation et une vulnérabilité accrue des États africains, et qui, en fin de compte, favorise Daech et d’autres organisations terroristes et extrémistes violentes. (MAEC)

